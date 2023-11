Una historia personal…

Desde que inicié en este oficio, allá por septiembre de 1980, he estado convencido de que los periodistas debemos ser narradores y cronistas de la historia, nunca los protagonistas. Al tomar un papel protagónico se corre el riesgo de perder la visión y cambiar el sentido de los acontecimientos. Por ejemplo, en una entrevista debemos estar conscientes de que la figura es el entrevistado, algo que muchos no entienden. El entrevistador es como el baterista de un grupo musical. Mientras lo haga bien, casi nadie se percata de su presencia, pero si se equivoca la canción será un desastre.

Todo este rollo es una especie de disculpa porque hablaré de mi experiencia el sábado pasado cuando recibimos el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la categoría “Derechos Humanos”, en compañía del jefe de redacción, gran profesional y mejor amigo, Javier Quintero, y el reportero yucateco Jesús Cámara.

Mientras caminaba a recibirlo tuve esa sensación que, dicen, experimentan quienes se van a morir. Frente a mis ojos pasaron escenas de mi infancia y adolescencia en Navojoa, las caras de mi gente cercana, la época preciosa en El Norte de Monterrey, mi paso por El Imparcial, donde ganamos aquel primer premio SIP, el reconocimiento más grande al que puede aspirar un periodista del Continente. Vinieron otros y en 2007 fue por mi columna.

Por alguna extraña razón, el de este año es el que más he sentido a nivel emocional, porque me llegó cuando pensaba que no había más, para mí, en esta carrera de la vida. Que quizá ya estaba “downhill”. A los 61 años muchos piensan en el retiro, pero este logro me recarga la energía, de nuevos ímpetus porque siento que sigo vigente y que todavía hay mucho por hacer en favor de la sociedad si ejercemos con responsabilidad el periodismo. Ahora pienso en la ruta para los siguientes años.

El trabajo ganador tiene la esencia del periodismo puro. Nació la tarde de un viernes, cuando vi una Alerta Amber que me pareció rara. En Mérida había desaparecido Oscar Gabriel, un muchacho de 15 años, y el reporte salía 21 días después. Mi sentido periodístico percibió algo y le dije a Javier: “Hay que investigar esto, está muy raro. ¿Por qué no lo habían reportado?, ¿a quién se le escapó?, ¿no será un secuestro de la maña o algo relacionado con la trata?”.

Javier dio indicaciones a Jesús Cámara. Tres días después sabíamos que Oscar Gabriel era un veracruzano que había conocido a Karla, una yucateca de su edad, por la vía cibernética. Que Yesenia, la mamá de la “novia”, había manejado hasta Jalapa para que se conocieran. Invitaron a Oscar y su mamá Margarita a Mérida. Cuando la madre de Oscar Gabriel decidió regresar, él no quiso, discutieron, ella le dio una cachetada y la “suegra” la reportó al DIF por violencia. Las autoridades, con una rapidez inusitada, quitaron la custodia a la madre y mandaron al adolescente a una casa hogar subrogada por Prodenay (dependencia del DIF yucateco). De esa casa hogar “se escapó” y allí inició nuestra investigación. Fue difícil enfrentar la cerrazón del Gobierno estatal. Iniciamos las publicaciones, hubo presión, Oscar Gabriel nos envió audios vía YouTube, la “suegra” y la “novia” aceptaron ser entrevistadas. Analizando los audios supimos que estaba cerca del aeropuerto, la Interpol activó una búsqueda y, seis meses después, Oscar Gabriel fue encontrado por la Policía, en una casa de Yesenia. No quería saber de su mamá y lo mandaron a terapia con una tía en Tabasco. Hoy está de regreso con su madre y se ha recuperado mentalmente. Yesenia espera la condena, que se estima será mayor a 40 años de cárcel por privación ilegal de la libertad a un menor. Si no hubiéramos seguido esta historia, una madre no estaría con su hijo y el muchacho seguiría a la deriva. Quedó un precedente y reafirmamos el compromiso central de un periodista, que es con la sociedad. Se trata de hacer visibles los temas trascendentes y llegar al fondo en lo que investigamos.

Cuando supe que habíamos ganado fue una emoción mayor a la que sentí cuando me dijeron que Harvard me había elegido para ser Nieman, en 1998. Esto es la vida del periodista. No se trata de dinero, sino de hacer bien nuestro trabajo y que podamos contribuir a una mejor sociedad. Gracias por aguantarme con este relato.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008.