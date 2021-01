Una columna de preguntas

El Presidente es positivo… a Covid-19. Los aspirantes a Gobernador de Sonora andan a todo tren, unos tratando de que el sonorense los conozca y otro que recuerden quién es y lo que ha hecho. A veces uno se pregunta qué les diría si los tuviera enfrente. Aquí van algunas:

Andrés Manuel López Obrador: 1.- ¿Cuándo se hizo la prueba? 2.- ¿Cuándo le dijeron que había dado positivo? 3.- ¿Fue a Monterrey sabiendo que ya tenía el virus y aún así no usó cubrebocas? 4.- ¿Cuando tomó el vuelo de San Luis Potosí a la CDMX ya lo sabía? 5.- Si se lo dijeron al llegar a la CDMX, ¿por qué no siguieron los protocolos de seguridad con todos los que estuvieron a su lado los últimos cinco días? 6.- ¿No se supone que Olga Sánchez Cordero debería estar dos semanas en cuarentena, por haber estado en contacto con una persona infectada? 7.- Entonces, ¿por qué ella estuvo al frente de la mañanera? 8.- ¿Por qué insiste en andar de gira cuando ya llegamos a los 150 mil muertos de manera oficial? 9.-¿Hasta cuándo va a tomar de frente el tema de la pandemia y hará ajustes en un equipo que falló en el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento? 10.-¿Fallaron los “detente” y el trébol de cuatro hojas? 11.- ¿Se acabó la “fuerza moral”? 12.- ¿Qué hacía Alfonso Romo en su conversación con Joe Biden si no es parte del gabinete? 13.- ¿No cree que ese lugar le pertenecía a Arturo Herrera o Jorge Alcocer o Tatiana Clouthier? 14.- ¿Ya tiene la Cofepris toda la información para autorizar la vacuna rusa que ayer (supuestamente) le prometió Vladimir Putin? 15.- ¿Por qué la vacunación está a cargo de los promotores del voto para su partido y no las autoridades de salud, hospitales, Cruz Roja o farmacias de cada entidad? 16.- ¿Cuántos errores más debe cometer López Gatell antes de que le pida la bola? 17.- ¿Ahora sí va a usar cubrebocas? 18.- Y, bueno, en algo a lo que sí le entiende: ¿Le va a los Tomateros o Naranjeros?

Ernesto Gándara Camou: 1.- ¿Cuál es la diferencia entre el "Borrego" del 2009, 2015 y el del 2021? 2.- ¿Está seguro que con ese equipo de trabajo puede gobernar un Estado como Sonora? 3.- ¿El gabinete saldría de ese pelotón que ahora lo tiene rodeado? 4.- ¿Sabe cómo atacar la inseguridad en un Estado donde está fuera de control? 5.- ¿Podría asegurar que en las demás candidaturas habrá caras nuevas o serán los mismos priistas y panistas de toda la vida? 6.- ¿Qué haría para librar a los sonorenses de esos abusos que cometen los yaquis en la carretera? 7.- ¿Al Presidente le va a exigir un buen trato presupuestal para Sonora o se lo va a pedir “por favorcito”? 8.- ¿Qué ideales va a defender en caso de ganar?, ¿los del PRI, PAN o PRD? 9.- ¿Qué haría con una niñez y juventud en crisis porque todo un año de conocimientos académicos se fue a la basura? 10.- ¿O piensa que la educación a distancia ha sido efectiva en niños de edad preescolar, primaria y secundaria?

Alfonso Durazo Montaño: 1.- ¿Tiene idea de lo que es Sonora después de tantos años viviendo en la Ciudad de México? 2.- ¿Cómo pretende resolver el problema de inseguridad en Sonora cuando no pudo hacerlo al frente de la Secretaría a nivel federal? 3.- ¿Qué pasó realmente aquel 17 de octubre en que capturaron y liberaron al hijo del "Chapo" Guzmán? 4.- ¿Quién se equivocó y cuál fue el costo para el País? 5.- ¿Cuál sería su posición ante el Presidente de la República? 6.- ¿Cómo confiar que sería un Gobernador responsable si botó el Senado a los tres meses y abandonó un proyecto sexenal antes de cumplir dos años en el cargo?

Ricardo Bours Castelo: 1.- ¿Además de un video en redes sociales tiene algo que platicar a los sonorenses? 2.- ¿Qué fue lo más fuerte que encontró en su gira por los municipios? 3.- ¿Cómo fue su llegada a esa candidatura? 4.- ¿Dante Delgado de repente vio que era el Gobernador que necesita Sonora o hubo algo más? 5.- ¿Te gustan más las coyotas o las empanadas de calabaza?

Una pregunta final a todos los candidatos: ¿Cómo le van a hacer para llevar su mensaje a los sonorenses sin ponerlos en riesgo? Porque será una campaña en plena pandemia, de alto riesgo.

Martín Holguín