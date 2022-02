Una cicatriz en la Constitución

Después de la derrota de México en la guerra de 1848, el País perdió más de la mitad del territorio, pocos años después, el calamitoso y muy popular Antonio López de Santa Anna, entregó en 1853 una porción muy extensa de Sonora unida a una más pequeña de Chihuahua,76, 845 kilómetros cuadrados a cambio de 10 millones de dólares. Esto se conoció como: El Tratado de la Mesilla.

Todo a espaldas de los sonorenses y sin que mediara ningún tipo de defensa, al enterarse la población local del atropello, una enorme indignación cundió por la región. Años después, la facción liberal propuso entregar derechos de paso a los norteamericanos desde Guaymas a Nogales, bajo el amparo del tratado McLane-Ocampo. No prosperó afortunadamente. Sonora se volvía de nuevo parte de una transacción.

El 13 de febrero de 1863, se promulga la nueva Constitución del Estado de Sonora, esta adoptaba el sesgo político de la Federal de 1957 y comulgaba con los propósitos liberales. Los sonorenses de entonces dejaron una marca en el documento que más bien parecía herida; Ignacio Almada Bay y Alejandro Luna Navarro lo consignan así:

La experiencia de pérdidas territoriales de 1848 y 1853 fue recogida de manera explícita por los constituyentes en el artículo 29 del título II “Del Estado su Soberanía y Territorio” donde señalaron, respecto al Estado de Sonora, “este no reconoce en los Poderes Generales de la Unión, ni en algún otro, el derecho de disponer de la nacionalidad de los habitantes de la República, ni del todo o parte del territorio del Estado, sin su expreso y solemne consentimiento”. No más Mesillas vendidas en la capital, no más porciones de Sonora transadas en el centro. (1)

Este abuso provocó que se fuera incubando en la población sonorense una suspicacia hacia las decisiones que venían del centro, sin importar el signo ideológico de donde emergieran.

Sonora vivía solitaria con sus escasos medios, a falta de fuerzas federales se constituyeron milicias locales para defensa y vigilancia del territorio, así como para la protección de los bienes públicos y de particulares; cabe hacer notar que para entonces el registro de ataques de grupos indígenas hostiles, así como de filibusteros había sido numeroso, esto anudó a la población en defensa de su tierra. La cautela permaneció siempre, tenía fundamentos.

Hace unos días el Presidente, acompañado del Gobernador, expresó aquí en el Estado que hablaría con el Presidente de la Suprema Corte -como si este fuera su subordinado-, para que desecharan los amparos promovidos por el Distrito de Riego en contra de la pretensión de construir otro acueducto en el Valle del Yaqui.

Yo no sé si es justo o no construir otro acueducto, eso es materia para un juez, pero lo que sí sé es que no se puede combatir una supuesta injusticia con un ultraje, y menos si este viene del descomunal poder de la Presidencia de la República, y que ataca descaradamente los legítimos derechos de los ciudadanos que no tienen más que la ley para defenderse.

Aquel artículo 29 de la Constitución de 1863, permaneció por décadas como cicatriz en el papel de distintas constituciones, como recordatorio del agravio del poder central al corazón de los sonorenses. Hubiera sido notable la intervención del Gobernador defendiendo la ley y la justicia, antes que la complacencia y el favoritismo. Hubiera sido un Gobernador para todos, no para unos cuantos.

