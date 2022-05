Una casa dividida

Después de meses de haber anunciado Andrés Manuel López Obrador la intención de presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, el 28 de abril a las 15:30 horas esta llegó ante la Cámara de Diputados. Busca reformar 18 artículos para “adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido Mexico en los últimos años”, con 10 objetivos puntuales que, de lograrse, modificarían la trayectoria de la imperfecta democracia mexicana.

Es de observar que la iniciativa llega el último día del periodo ordinario de sesiones, buscando que la Cámara de origen sea la de diputados, la misma que hace escasos días, en una accidentada sesión dominical, se negó a convalidar su reforma constitucional en materia energética. Entre los objetivos declarados incluye lo evidente y existente en ley: Respeto al voto, autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales, libertad política a ciudadanos, así como garantías de libre participación de partidos y candidaturas independientes.

Por otro lado, como innovación busca elegir mediante voto directo a autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales por postulación directa de candidatos a cargo de los poderes de la unión, limitar financiamiento a los partidos, la eliminación de los órganos públicos locales, reducir el número de diputados federales, senadores, diputados locales y regidores. Contempla suprimir al INE y crear en su lugar un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), y que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación absorba las controversias electorales del País. Para Sonora se pretende reducir en 15 los diputados del Congreso local para quedar en 18, y a nivel nacional se estarían eliminado 459 diputaciones locales y 200 diputaciones federales.

Se impondría una escala de número de regidores por población con un tope máximo de hasta nueve para municipios con población superior a un millón 10 mil habitantes; en el caso de Hermosillo serían siete regidurías; Cajeme, cinco; ocho municipios tendrían tres y 62 municipios de Sonora tendrían un solo regidor, por tener una población menor a 60 mil habitantes. La visión del inicio de la historia virtuosa de México a la llegada de un gobernante, no es ninguna novedad. La iniciativa en materia electoral no ofrece a mi juicio una visión progresiva de la democracia, federalismo y participación ciudadana. Sí representa una regresión al centralismo, a elecciones que favorezcan al partido en el poder y limitan la participación ciudadana.

Me preocupa el estado que guarda la conversación pública de extrema polarización incitada desde el púlpito presidencial, con violencia declarativa y descalificaciones a diario; esta narrativa conlleva un efecto corruptor en las conversaciones públicas y privadas de ciudadanos no afiliados a ningún partido político. Se puede anticipar que esta iniciativa va a fracasar y a la vez que se puede anticipar que el debate será utilizado para seguir dividiendo al electorado y a la población entre patriotas y traidores. No existe en su mundo político, de quienes defienden y denostan, la intención de buscar crear consensos o encontrar espacios de entendimiento común.

Debo confesar que a primera lectura de las 56 hojas que contienen la iniciativa que busca modificar 18 artículos de la Constitución con ocho artículos transitorios, al conocer la posibilidad de voto electrónico contenido en el artículo 35, lo primero que se vino a la mente fue Bucareli 1988, aquel centro de cómputo en el sótano de la sede la Secretaría de Gobernación. Leo un modelo anti federalista que busca nuevamente reformar el artículo 73, socavando aún más las facultades de los estados; reformas a los artículos 115 y 116 que limitarían aún más la autonomía municipal bajo la premisa de que son “menores de edad” bajo tutela de la Federación, limitando a congresos estatales cuya composición sería dictada desde el altiplano. Por otro lado, sin haber leído la iniciativa un simpatizante de la 4T la declaraba maravillosa y me anticipaba que los partidos de oposición la rechazarían por trastocar el financiamiento público.

En 1858 Abraham Lincoln, ante su nominación como candidato al Senado, decía ante la división entre estados mitad libres y mitad con esclavos: “Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse”, “no espero que la unión se disuelva, no espero que la casa se derrumbe, pero sí espero que deje de estar dividida”, “todo se convertirá en una cosa o en la otra.”

Afortunadamente en México, no obstante el discurso público, la opinión pública de acuerdo a las mediciones de confiabilidad de la instituciones ubica a los ciudadanos muy lejos de esa casa dividida que tanto busca el Presidente: De acuerdo al Inegi en su encuesta nacional de cultura cívica de 2020, el 76.4% de los ciudadanos opina que los partidos políticos no son confiables y el 61.1% que se respeta poco o nada la legalidad.

Fuera de la burbuja en la que vive la burocracia dorada, el futuro ya nos alcanzó, es evidente el fracaso de la gestión pública en materia de seguridad, economía, salud, educación, control de inflación y combate a la corrupción.

Sólo enfrentando la realidad, teniendo apertura a conversaciones de posibilidades donde se reconozca al prójimo, sus aspiraciones y preocupaciones como legítimas podremos avanzar como sociedad. México es más que sus partidos, conversemos sobre el futuro con la participación de los políticos profesionales o sin ellos, hay que buscar dejar un mejor País para las futuras generaciones.

El autor es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.