Un verdadero orgullo sonorense

Ser Premio Nacional del Deporte no es cualquier cosa, no es algo que se compre, ese se gana a toda ley, y es el caso de la arquera hermosillense Alejandra Valencia Trujillo, que esta semana obtuvo tal distinción en la categoría de deportista no profesional.

En el profesionalismo ingresan los deportistas que generan buenas sumas de dinero, muchos de ellos en dólares, como el “Canelo” Álvarez que ya obtuvo ese galardón, la golfista Lorena Ochoa, Sergio Pérez quien lo ganara el año anterior y así por el estilo, es indudable que todos tienen sus méritos, sin embargo me da la impresión que el ganado en la categoría de Alejandra tiene un mayor mérito. Porque si hay algo que carece nuestro País es un real apoyo al deporte, sobre todo con aquellos que tienen facultades para poder destacar a nivel internacional, desde que tengo uso de razón siempre el deporte de aficionados (amateur) lo han traído a “pan y agua”.

Claro que a estas alturas a Alejandra le sonríe la vida en materia de apoyo a su carrera, la cual inicioen el año 2003, con 20 años de lucha constante y disciplina y con todos los éxitos alcanzados y de no contarcon el apoyo de las Fuerzas Armadas (nombramiento oficial), la beca ganada a toda ley de la Conade, de la misma Codeson, téngalo por seguro que otro país ya se la hubiera llevado.

Durante el año, Valencia Trujillo brilló en el serial de Copas del Mundo que se llevó a cabo en varios países, incluso Hermosillo fue sede de la final, donde consiguió medalla de plata, de igual manera lució en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, en elCampeonato Mundial de Alemania consiguió una plata histórica para nuestro País, fue pieza clave para que el equipo de tiro con arco nuestro consiguiera su clasificación a los Juegos Olímpicos de París y en este momento brilla con luz propia en los Panamericanos de Chile, donde ya ganó plata y hoy saldrá por otra, buscando que México superara su marca de las 42 preseas doradas logradas en Guadalajara 2011.

¡Felicidades Alejandra! Por ese gran logro en tu carrera, así como a tus padres que se la han rifado desde el inicio, a tal grado que su madreYeye Trujillo se hizo juez nacional de tiro con arco, con el fin de entender más este deporte que tiene a su hija como una de las mejores atletas de la historia de México.

Fíjense que deportivamente en Sonora sólo Ana Gabriela Guevara era considerada la numero uno, por todo lo realizo en el atletismo mundial y esa medalla olímpica de plata en Atenas. Pero con lo logrado por Alejandra en estos 20 años no me queda la menor duda que es la mejor atleta que ha dado Sonora y una de las grandes arqueras de la historia de México, más lo que falta, ya que a sus 28 años todavía le que mucho que dar. Ya que tocamos el tema de la Guevara, como funcionaria pasará a la historia como de “lo peorcito” que hemos tenido en el deporte nacional. No lo digo por las constantes irregularidades en el gasto público en su administración y la reducción de apoyos a atletas, temas que han llegado la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Lo que no entiendo ese afán de agarrar pleito casado con deportistas de alto rendimiento en el actual sexenio, la última nota que dio fue la de enviarle una propuesta al Presidente López Obrador de que el premio económico que ganen los atletas en Chile, se les retenga y se envié a los damnificados de Acapulco. ¡Hágame usted el favor!