Un antes y después de Durazo

Hoy tocaremos un tema que se me hace muy interesante en relación al desarrollo que deben tener las nuevas generaciones de niños en Hermosillo y a mediano plazo en Sonora. Para nadie es un secreto cómo el crimen organizado esta más organizado que nunca, avanza a paso agigantados y cada vez más nuestros niños y jóvenes son “invitados” a unirse a las actividades ilícitas.

Un servidor que trabaja en el deporte (basquetbol) con niños, niñas y jóvenes de Primaria y Secundaria, ha podido constatar la preocupación que existe en la mayoría de madres de familia. Hoy más que nunca cuesta más trabajo educar a sus hijos, me refiero alumnos que asisten a escuelas públicas. Los de colegios no tienen tanto ese problema, ya que ahí hay “con que querer” ($), el problema está en las escuelas de Gobierno en ambos turnos, incluso más en el vespertino (secundarias).

Existe la evaluación que arroja PISA, una Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en otras palabras, evalúa a los países y busca para diseñar mejores políticas para una vida mejor. Estas evaluaciones las realiza cada tres años para saber cómo anda la educación, en Matemáticas, Ciencia, Lectura, Comprensión. En la más reciente Japón está por encima de nosotros por 126 puntos (ni modo que no) y ¡solo seis puntos separan a nuestro País de Colombia, que ocupa el último lugar!

Siempre hemos comentado los beneficios que tienen los programas deportivos y culturales a temprana edad y no se diga a nivel juvenil, donde hoy en día son presa fácil de los “malosos”, que ya están a la vuelta de la cuadra, de ahí la importancia de que las nuevas generaciones cada vez más se vean involucradas en el deporte.

En esta semana me llegó el rumor de que nuestras actuales autoridades Educativas, que encabeza el secretario, el maestro Omar Grajeda, adoptarán el programa de talleres que la maestra Carmen Valencia Badachi, directora de la Primaria Lamberto Hernández y comprometida con la Educación, lleva a cabo de lunes a viernes, desde que desaparecieron el horario extendido en primarias. Hoy en día niños y niñas salen a las 12:30. Desde hace cuatro años los talleres de arte, cultura y deporte en su escuela de tal manera que ahora salen a las 14:20 horas. Los alumnos que deseen participar en actividades como basquetbol, volibol, danza aérea, guitarra, pintura, inglés, siendo una real opción a padres y madres de familia, con costo simbólico de 100 pesos a la semana, mismo que ellos pagan gustosos ya que ven los buenos resultados obtenidos sus hijos, además con maestros capacitados.

Este programa les significa un ahorro familiar ya que por las tardes ya no pagan en alguna otra academia y se evitan las vueltas y el gasto de gasolina. No me crean mucho, pero todos hace indicar que este martes el subsecretario de Educación, el maestro Fernando Aragón, y demás autoridades educativas como el director de Primarias en el Estado, Mtro. Pablo Salomón (tremendo extremo de futbol); la directora de Primaras, Mtra. Anahí Salazar; el supervisor de Zona Escolar, Mtro. Candelario Berrellez; la jefa de Sector, Mtra. Carmen María Sonoqui, bueno, hasta el presidente de la Asociación Estatal de Padres de familia, Cecilio Luna, estarán a las 8:00 horas en la Primaria Lamberto Hernández dando el anuncio.

¿Saben lo que significaría eso? Un antes y un después con Alfonso Durazo en la Educación en Sonora, se detectarían una sinfín de talentos, ninguna escuela oficial en México tendría un programa de esa magnitud, pasando a la historia el Gober Durazo. De ahí partiría el programa de Escuelas Hermanas de seguimiento, que ya lleva actualmente con la Secundaria Estatal #31, porque el éxito seria aplicarlo oficialmente en Secundarias, es la única forma de combatir al crimen organizado, que no es con armamento de grueso calibre.