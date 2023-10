Una fuerte crítica que se hace al profesorado que asiste a Congresos académicos o reuniones de grupos especializados fuera de su ciudad, o más interesante, fuera de su País, es la afirmación peyorativa “hacer turismo académico”. Poca literatura especializada encontré sobre este tema que en los hechos es una realidad, el profesorado viaja a otras entidades como oportunidad de exponer o compartir sus resultados de investigación con otros colegas y, especialmente, poner en escrutinio, lo que se supone debe ser una contribución nueva sobre algún problema de investigación.

En el caso específico de los viajes con fines académicos, todas las disciplinas tienen sus redes y grupos de trabajo para hacer esta tarea de forma anual o bianual. Entonces, es importante hacer una pregunta, ¿quién paga estos viajes? La primera respuesta atinada se fija en las universidades o centros de investigación como las financiadoras para este tipo de actividades. Sin embargo, hay una segunda respuesta que veo que en estos tiempos no se ha explorado lo suficiente. Me refiero a los recursos propios que cada profesor o profesora tiene que invertir para completar sus gastos solamente con el afán de encontrarse con sus colegas y discutir avances, por supuesto me refiero a las reuniones académicas serias.

Por ejemplo, en esta semana que recién termina, en El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, se realizó el Congreso Internacional “Representatividad y Legitimidad en la Construcción Democrática”, que organizó en su aniversario 34 la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee). Fue interesante reencontrar a expertos que se dedican exclusivamente a estudiar elecciones constitucionales especialmente los problemas de organización, y particularmente, los efectos o impactos de los resultados electorales, entre otros temas asociados a los problemas de elegir a la representación política.

Estas líneas son para anotar dos asuntos clave. Por una parte, la madurez que uno encuentra en una asociación que, al paso de los años, y después de analizar elecciones desde las décadas de hegemonía de un partido político, ahora 34 años después, busca analizar los nuevos elementos del sistema político mexicano, en este caso, cómo y qué efectos tienen las elecciones periódicas. Fue importante ver a una nueva camada de estudiosos (los jóvenes) conjugarse con algunos de los miembros fundadores de esta asociación para intercambiar ideas sobre el fenómeno electoral de hoy.

El segundo punto tiene que ver con lo que anotaba al inicio. Una gran mayoría del profesorado que viaja tiene el apoyo de sus instituciones de trabajo, otro gran porcentaje no. Tener el apoyo de tu institución es importante, pues la representas y además en los trabajos va el sello de tu institución. Sin embargo, no todo lo que se dice sobre el turismo académico es realidad. Desde el martes hasta el viernes se presentaron cerca de 200 trabajos académicos evaluados previamente, y la sesión de asociados de la Somee inició a las 8 de la noche y concluyó a la una de la mañana.

Después de mi ausencia por casi 10 años de participar en esta asociación por razones de mi etapa como directivo en El Colegio de Sonora, ahora que regreso quiero felicitar a esta asociación por seguir buscando combinar las tareas de conducción administrativa y cumplir con sus funciones como profesores de alguna institución superior. En especial, me siento muy contento de haber coincidido con colegas que volaron a Tijuana desde Yucatán, Guerrero, Tabasco, Veracruz, entre otras entidades lejanas, para estar en la reunión. Muchos de ellos tuvieron que invertir de sus bolsillos solamente porque vale la pena alimentar y tener vigente a redes de trabajo.