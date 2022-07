Tu nivel de conciencia

Cuando se toma una decisión esta debe ser un compromiso, el cual combinada con disciplina podrá ser llevada a cabo. Cuando Steve Jobs regresó a Apple revisó cómo estaba la empresa y toma una decisión: Recortar más del 70% de los productos que estaban fabricando. Y lo cumplió. Para poder tomar mejores decisiones es necesario empezar a pensar, y para ello te invito estimado lector que conozcas los niveles de conciencia.

CUÁLES SON

Son siete los niveles de conciencia del ser humano. El primero de ellos podemos decir que es el animal: En este nivel el individuo generalmente reacciona ante un estímulo y sencillamente pelea o sale huyendo.

Un segundo nivel de conciencia sería el de seguir a las masas, hacer lo que todo mundo. En este caso podemos decir que no sale de una rutina, es presa de sus hábitos y costumbres.

Pasamos entonces al tercer nivel de conciencia. Aquí es cuando la persona empieza a tener aspiración, a ser mejor, a un mejor futuro. Y es entonces cuando sigue al cuarto nivel que es descubrir su propia individualidad, que es único en el mundo, y por lo tanto tiene derecho a sus propios deseos u objetivos.

LOS ÚLTIMOS TRES

El quinto nivel es clave por lo siguiente. Es cuando el individuo se plantea objetivos y metas y empieza a luchar por ellos. Pero más del 80% de los seres humanos nos falta disciplina para perseverar y a las primeras dificultades dejamos de seguir con el plan propuesto. Ejemplos: Para qué adelgazas si de todas maneras vas a “rebotar”, para qué ahorras si no podrás poner tu propio negocio; está haciendo mucho calor o mucho frío mejor no te levantes a caminar…etcétera, etc.

En este nivel generalmente la mente nos juega muy rudo y nos hace regresar a nuestro comportamiento anterior. Es por ello que si tu deseo, objetivo, tu querer no es más fuerte que los hábitos y costumbres que tienes, lo más seguro es que fracases en tu empeño por alcanzar dicha meta.

En el sexto nivel de conciencia ocurre algo muy motivante: Te das cuenta de que tus acciones sí están cambiando los resultados que estás obteniendo, y aquí es cuando pasamos al séptimo y último nivel de conciencia: La persona responde a las situaciones, piensa y planea lo que hará para mantener resultados positivos con sus acciones.

Te fijas estimado lector, en el primer nivel de conciencia la persona reacciona, en el último ya responde, es muy diferente.

Conclusión, estimado lector, te invito a una acción muy específica: Estamos ya en el segundo semestre del 2022, qué objetivos tienes para fin de año, para los próximos cinco meses. Empieza con este pequeño ejercicio, revisa qué te interesa cambiar y lo más importante, qué acciones vas a tomar para lograrlo. Y un último favor, piensa en grande, no apuntes bajito, sería una tristeza que lo lograras cuando pudiera ser lo otro. ¡Feliz domingo!