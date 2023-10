Tragedia Nacional 2024

Qué complicado es, a veces, entender el funcionamiento de la política mexicana. Esa sensación preocupante de que estamos en manos de vividores o mafiosos o ineptos o mentirosos o corruptos… o todo a la vez.

Somos un País que ha aguantado episodios nefastos como la represión de los sesenta y setenta, con todo y la “docena trágica” de Echeverría y el Jolopo. La ineficiencia de De la Madrid, los excesos del salinismo, la transición sin rumbo del zedillismo, hasta el cambio con un Fox carismático pero completamente inoperante en lo político o un gris Felipe Calderón, que no supo qué hacer. De ahí transitamos a un sexenio extremadamente corrupto e inoperante como fue el de Peña Nieto, hasta llegar al vendedor de espejitos (bastante falsos, por cierto) que ahora tenemos en Palacio Nacional.

Pero vemos hacia el futuro y la cosa no mejora mucho. El Peje ya decidió que Claudia Sheinbaum herede su virreinato, actuando como si la voluntad del pueblo fuera lo menos importante. La oposición se encontró en Xóchitl Gálvez a un personaje diferente, que “los puso en la escuela”. Tiene el carisma, la historia adecuada, pero no responde como ellos quisieran a sus intereses y de repente la dejan sola.

En medio de todo ese alboroto encontramos a un Marcelo Ebrard sin brújula. Nadie esperaba esos golpes de timón en un tipo que parecía bien correteado, con el conocimiento suficiente de una “nomenklatura” diferente de los priistas en la forma, pero idéntica en el fondo. Llegó a la farsa interna de Morena, transitó de manera errática y superficial en TikTok, al final hizo un berrinche que parecía bastante bien pensado, pero resulta que ha dado bandazos difíciles de entender. Ahora ni su gente más cercana sabe si está negociando con la Sheinbaum, se irá a los brazos de Movimiento Ciudadano o se quedará por una carretera libre que no lo lleva a lugar alguno. A propósito de Dante Delgado y su MC tampoco suena muy inteligente que le haya dado alas a un tipo superficial y bastante limitado como Samuel García. El mismo que hace seis años se rasgaba las vestiduras porque el “Bronco” dejaría la gubernatura de Nuevo León para irse a la contienda presidencial está haciendo lo mismo. Lo peor es que cree que sí puede ganar y hacer senadora a su esposa, la famosa Fosfo-Fosfo.

Volteamos a otras posiciones y la gran sorpresa es que el PRI quiere poner a Sylvana Beltrones como la número uno en sus candidaturas al Senado por Sonora. ¿Cómo por qué quieren reelegir a alguien que ha sido bastante distante e inoperante en estos seis años como senadora? No ha movido un solo dedo en favor de los sonorenses y ahora resulta que la van a premiar. ¿Es neta eso?

Y eso no es todo. Resulta que López Gatell anda en campaña para ser jefe de Gobierno de la CDMX. Como dirían los millenials: ¡No!, Bueeenooo. El culpable directo del mal manejo de la pandemia, el que vivía para festejar las ocurrencias criminales del jefe, como aquello de no usar cubrebocas o sacar los “detentes” y tantas babosadas que nos llevaron a tener más de 400 mil muertos en menos de dos años.

¿Saben qué es lo dramático del asunto? Que es solamente un pedazo muy pequeño de nuestra Tragedia Nacional Edición 2024.

El Caso Navojoa

Un problema de corrupción serio se está viendo en Navojoa y la autoridad le debe entrar. Todo viene de la administración del fallecido Mario “Mayito” Martínez y los involucrados intentaron adjudicárselo al actual, Jorge Elías Retes, quien no tiene nada que ver en el asunto. Según los documentos, hay un intento de quedarse con algunos millones de pesos que vienen de un adeudo de Oomapasn, el organismo operador del agua. Hicieron un contrato bastante ventajoso y pretendían quedarse con un porcentaje bastante alto y todo arreglado por la síndico Gricelda Lorena Soto, en contubernio con el anterior director Jorge Llamas Poom. Si se habla de no mentir y no robar al pueblo, este caso debe ser aclarado y la autoridad estatal le debe entrar, porque Navojoa no está para aguantar estas corruptelas y la síndico intentó meter en el enjuage hasta al Gobernador.

Preguntas en serie: 1.- ¿Ya llegó Alphonzé El Ausente? 2.- ¿Cómo estuvo eso del plagio de una obra artística que el “gobernador” entregó en Taiwán? Es solo una duda inocente.