En el almacén de frases vacuas que los gobernantes utilizan al enfrentar una crisis quizás la mas pueril de ellas sea: “Todo bajo control”. Ante sufrimiento, desesperación, dolor y temor de quienes dicen gobernar, las palabras solo demuestran desprecio, arrogancia y pérdida de toda conexión con la realidad.

Es evidente que quienes gobiernan no están en control del País, estados o municipios; quizás controlen a colaboradores esperanzados en convertirse en candidatos, manteniendo eso si, el control de los recursos para en un uso discrecional, casi patrimonial, premiar y castigar, enriquecer a sus favoritos y asfixiar a sus enemigos. Los amanuenses que hoy aplauden, una vez que el dinero deje de fluir, se olvidaran en el mejor de los casos de esos malos gobernantes, como lo hemos visto una y otra vez, algunos despertaran de ese letargo para denostar a quien por años les compró su narrativa y voz.

Ante el desastre natural en Guerrero, el Gobierno federal ha organizado mejor su respuesta humanitaria, continua sin poder articular una respuesta coherente para la resarcir daños, siguen enredados con orígenes y destinos de recursos. Con un despliegue propagandístico se anunció que si había recursos suficientes disponibles, propalando un plan de 61 mil 313 millones de pesos. Etiquetan apoyos por 10 mil 471 millones de pesos para viviendas (8 mil pesos a todas y de 35 mil a 60 mil pesos según las afectaciones); 10 mil mdp para recuperación de infraestructura urbana; una exención de impuestos de octubre de 2023 a febrero de 2024, ISR e IVA, que estiman en 9 mil 109 mdp; una prórroga por seis meses en pago de IMSS, Infonavit y Fovissste por 9 mil 001 mdp; apoyo por 5 mil mdp destinados al pago de la mitad de los intereses de créditos de la banca comercial de 373 hoteles de Acapulco a cargo de SHCP: 4 mil mdp para entrega de paquetes de enseres domésticos dañados por la inundación; 2 mil 341.8 mdp para la recuperación de infraestructura eléctrica, entre otros.

El 2 de noviembre en el diario oficial se publicó una declaratoria de desastre para 47 municipios de Guerrero y el viernes 3 con en una fe de erratas, quizás en busca de ahorros, eliminaron a 45 de ellos para solo dejar a Acapulco de Juárez y Coyuca de Benitez.

En el presupuesto de egresos 2024 aprobado en comisiones el pasado viernes, no se contemplan recursos para reconstrucción de Guerrero, indispensable acciones más asertivas y un despliegue de recursos superior a 63 mil millones de pesos.

Es importante resaltar que las prórrogas solo difieren el desembolso, al plan anunciado habría que restarle el 14.7%. La discusión egresos exhibe prioridades de una administración agonizante, así como su frágil hacienda resultado de las irresponsables políticas de quien se va. Proyectos emblemáticos que dilapidan recursos, transferencias clientelares, militarización y un rescate a Petróleos Mexicanos cuya deuda a corto plazo amenaza con desestabilizar la hacienda pública. El futuro alcanzó a esta administración, tal como sucedió con Echeverría, López Portillo y Salinas, el dilema que enfrentan es aceptar que no es sostenible el ritmo de gasto, establecer prioridades sensatas, recortar o diferir inversiones no productivas (Dos bocas, Tren Maya, aerolínea, etc.) o recurrir nuevamente a la estrategia de avestruz para llegar a las elecciones con finanzas públicas prendidas de alfileres y entregar un estado en bancarrota para que la nueva administración pague el costo. El endeudamiento aprobado en ley de ingresos bajo líneas partidistas cercan al 5% del PIB es irresponsable, además de contravenir lo establecido de destinarlo a “inversiones públicas productivas”.

Como dato alentador está el incremento de 0.10% en la expectativa de crecimiento económico 2023 que Banxico pública al encuestar a los especialistas en economía del sector privado, se prevé que incremente el PIB en 3.25% en 2023 y 2.02% en 2024. Dado que la encuesta fue levantada entre el 13 y 30 de octubre, algunas de las respuestas no incorporaron a “Otis” en sus estimaciones. La inflación anual la estiman en 4.61% para diciembre 2023 y 4.01% en 2024; Cetes a 28 días al final del periodo en 11.24% para 2023 y 9.26% para 2024.

Preocupa el déficit estimado, 3.36 % del PIB para 2023 y un 4.65% en 2024. Al incumplir promesas de: no gastar más de lo que se recauda, acabar con la corrupción, no endeudar, sanear a Pemex, una auténtica división de poderes, respeto a la legalidad, entre muchas no solo se daña el legado histórico de quien se va, compromete el futuro, dejando un estado fallido cuya tarea de reconstrucción llevará años.

La confianza en los políticos tomará más tiempo. Diógenes con una lámpara buscaba hombres justos, hoy en día con tantos recursos sin duda alguna podemos encontrar mujeres y hombres justos en los cuales depositar nuestra confianza al votar. Por la víspera, con los inscritos que aspiran legislar, por sus antecedentes, anticipamos que ellos buscan representar intereses personales, de quienes los impulsan, a su partido y a la ciudadanía, en ese orden. Me niego a resignarme a que la elección de 2024 será buscando al menos peor, mis plegarias para partidos audaces generen espacios para quienes auténticamente buscan servir y así poder votar por ellos.