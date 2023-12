Tiempos mediocres

Es lamentable lo que vivimos en el mundo de la política mexicana, con un nivel que nunca había sido tan bajo. Recordé la frase ya clásica del guerrerense Rubén Figueroa, quien allá por 1975, cuando se perfilaban los “gallos” para suceder a Luis Echeverría soltó: “La caballada está muy flaca”. Ahora es peor porque la “caballada” no sólo es flaca sino incapaz, con algunas excepciones.

Los que hoy tienen el poder son terribles, empezando por ese señor que cada mañana suelta un choro lleno de mentiras y ataques, tratando de maquillar la realidad con frases simplistas, pero que le encantan a sus seguidores, quienes creen que inventó términos como “fifí”, “me canso ganso” y esas cosas. Están los “gobernadores” que mienten sin ruborizarse anunciando obras e inversiones que solamente existen en sus mentes. Y los “legisladores”. OMG. Hagamos un repaso breve por la semana…

1.- Lo de Movimiento Ciudadano es un caso especial. Todo lo que lograron con una canción lo están tirando a la basura con los caprichos de dos chamaquitos desubicados que se sienten dueños de Nuevo León porque tienen muchos seguidores en redes sociales. Samuel García hizo el ridículo con su aspiración presidencial. En primer lugar no tiene la capacidad ni la preparación y, en segundo, tuvo pavor a lo que podrían encontrarle si no quedaba un incondicional suyo cuidando las espaldas. Sumió a su Estado en un caos político, pero terminó imponiendo a su esposa Mariana como la candidata a la alcaldía de Monterrey. ¿En serio los regiomontanos merecen eso? ¿Qué les hace pensar que la fosfo fosfo puede gobernar una de las tres ciudades más importantes del País? Lo peor de todo fue ver a Dante Delgado con sus lentes de Barbie, en un rol de “chavorruco” lamentable. No va con la imagen que deberíamos tener de un dirigente partidista a nivel nacional.

2.- Tatiana Clouthier, esa muchacha protegida de AMLO y que es figura gracias a la trayectoria de su padre, el “Maquío”, se lanzó contra el analista político Alfredo Jalife “porque mintió sobre ella en torno a un tema de litio”. Como funcionaria pública debería entender que recibirá críticas de todos los colores y sabores y debe aguantar. Ahora resulta que la moda es demandar a los periodistas por “agresiones de género” cuando no se les critica por ser mujeres sino por corruptas o ineficientes. Le salió tan mal la jugada que el mismo Peje tuvo que salir a decir que se debe garantizar la libertad de expresión.

3.- A propósito de la Sheinbaum. Resulta que soltó un post en el que presume los buenos resultados económicos, gracias a las remesas de nuestros paisanos. El caricaturista Antonio Garcí Nieto le respondió: “Presumir las remesas que vienen de Estados Unidos es como presumir que a tu familia la mantiene el Sancho”. Pues sí.

4.- En Texcapilla, Estado de México, hubo un enfrentamiento entre sicarios de la Familia Michoacana y los pobladores. El pueblo está harto del “cobro de piso” y la incapacidad del Gobierno. Hubo más de once muertos, pero desde Presidencia siguen diciendo que “no pasa nada” y seguramente reparten abrazos a esos delincuentes que siguen amenazando a la gente honesta y trabajadora.

5.- Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la 4T. Y no, no es Segalmex. Ahora está envuelto Andy López Beltrán, ese junior que se ha convertido en la mano que mece la cuna dentro del gabinete. Todo apunta a beneficios logrados para un íntimo amigo suyo, pero además se habla de su injerencia en Presidencia y la manera en que ha colocado a sus amigos. Y estos eran los diferentes. A los anteriores presidentes se les pueden reprochar muchas cosas, pero raramente se hablaba de familiares metidos en el Gobierno. Ahora ya no cuidan las formas. El cinismo en toda su expresión.

6.- Y a nivel Sonora, esta semana tuvimos una noticia “extraordinariamente extraordinaria”. Sensacional, fantástica, asombrosa, fenomenal. El señor que en su tiempo libre (esa semanita cuando Morena le da su “leave of absence”) viene a Sonora a platicarnos cosas maravillosas nos dijo que Tubacero tiene la intención de invertir en el Estado. ¡Wow! ¡Qué gran logro! ¡Felicidades, Señor Doctor! Mmmh, wait. ¿Cómo que tienen la intención? ¿O sea, no hay nada de nada? Jajajajajajaja, vaya manera de engañar al público en las tribunas. Lo peor del caso es que muchos paleros le aplaudieron en “X” por su “Xalada”. Ya ven porqué hay que pensar muy bien antes de votar.

Martín Holguín