Sonora, sin pies… ni cabeza

Recuerdo una ocasión en la que Claudia Pavlovich, tras un suceso en el que asesinaron a una niña en Cajeme, declaró que “como madre estaba indignada”. Mi comentario fue que los sonorenses no necesitábamos una madre sino una líder que gobernara el Estado. Y ella lo entendió. El mismo principio aplica para lo sucedido estos últimos meses. Alphonsé Durazé se ha vuelto un experto en frases demagógicas. Ha ido desde la negación (“son exageraciones de los medios”) hasta lo ridículo del: “Condeno enérgicamente, bla, bla, bla”.

¿Qué le hace pensar que los criminales se van a tranquilizar porque el señor doctor (jaja) los condena con esa tremenda fuerza que da el poder? Este sarcasmo no es burla, ni reacción visceral, como me dijo un buen amigo. Es la indignación de saber que estamos sin rumbo, que los sicarios (“generadores de violencia” para el señor doctor y su vasalla de seguridad) tienen la certeza de que pueden sembrar el caos cada que quieran y en donde quieran porque Sonora no tiene pies y mucho menos cabeza.

Hace algunos meses que los sonorenses perdimos el decoro, que los “legisladores” decidieron ser figuras decorativas al servicio de Alphonsé y no le exigen. ¿Va a solucionar los problemas de inseguridad? No lo creo, no pudo como secretario a nivel federal, mucho menos como “Gobernador”. Pero al menos que tenga la decencia de estar concentrado en su trabajo, que deje de salir con sus frases huecas y sus mesas inútiles. Qué deje el cargo como CEO nacional de Morena y dedique el 100% de su tiempo a Sonora.

Empezamos el 2024 de la misma manera en que transcurrió el 23. Con un hueco en la gubernatura, porque AMLO decidió que alguien que fue electo para gobernar Sonora se dedicara a cuidar las candidaturas de su partido a nivel nacional. El mismo Durazé declaró que no había dormido en 48 horas aquellos días en que tuvo que arreglar las encuestas para que Claudia fuera la candidata.

¿Y Sonora? Bien, gracias, sin obras, sin ideas, sin seguridad. Con cifras inventadas, con inversiones de otros años colocadas en el presente para hacernos creer que somos “la mera pistola” en el “nearshoring”.

Es cierto que no ha demostrado capacidad como gobernante, su cercanía con el Peje nos ha afectado porque ha hecho tantas visitas a Sonora como “informes” y al final no vemos una sola obra grande, algo que presumir. Eso sí, los buenos deseos y las sonrisas van y vienen.

Nadie la exige a Durazé, por eso escribo estas líneas. Como sonorense que no votó por él, pero sí cumplió con su deber en las urnas, le exijo que abandone ya el puesto directivo en Morena. Sonora requiere la atención total de quien buscó el voto para gobernar. No puede dejar tirado ese encargo por andar maquillando encuestas que justifiquen candidaturas al Senado, a las diputaciones federales o arreglar las diferencias entre Claudia y el inocuo de Marcelo. No, Alphonsé, esa no es tu función.

Ya estuvo bueno de mentiras y acciones a medias. Sonora necesita tu concentración, que hagas cambios en la Secretaría de Seguridad. Sabes bien que María Dolores es una mujer capaz y valiosa, pero no está en el puesto adecuado para ella. Andar operando en su partido y no hacer ajustes en el gabinete también es corrupción. Te quejas mucho, Alphonsé, de la treintena trágica (nombre que le diste a los cinco sexenios que te precedieron), pero resulta que hasta López Nogales lo hizo mejor que tú.

¿Y los diputados? Seguiremos esperando que cumplan con su deber, que lo llamen a cuentas y le digan que renuncie a Morena o a la gubernatura. No se puede transitar sirviendo dos posiciones tan diferentes. Si la capacidad no da para una, imagínense para las dos.

Supongo que el Peje no tiene a nadie máspara el papel de conciliador partidista, pero ese es su problema y debe resolverlo a su manera, no afectando a los sonorenses.

La última semana del año fue especialmente violenta. En todos los puntos cardinales del Estado hubo algún hecho delictivo de alto perfil. Las autoridades están rebasadas, dicen que detienen pero no muestran nada tangible y el señor que debería dar la cara y liderar al Estado no da para al más allá del “condeno enérgicamente los hechos”. Uts, qué detallazo. Gracias por participar.

Y ya para terminar les deseo un muy feliz 2024, que cumplan sus metas y que Sonora logre tener un Gobernador de verdad.