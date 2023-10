Solidaridad

Entiendo en lo que leo que solamente hay respuestas cercanas, incluso de los especialistas, sobre la fuerza que tomó el huracán “Otis” en las últimas nueve horas para alcanzar vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora y así “golpear” a la costa del Pacífico de México, especialmente, al municipio de Acapulco de Juárez. Los daños son tangibles, pronto se conocerán las pérdidas económicas y en estos días ya existen datos sobre las personas que lamentablemente perdieron la vida.

No es la primera ocasión que un desastre natural se presenta en nuestro País, todos lo sabemos; tampoco es la primera vez que una contingencia natural toma desprevenidos o en una situación completamente fuera de control a los expertos debido a que, en el caso de monitoreo de los huracanes, quizá los modelos muy avanzados como el sistema de análisis y predicción de huracanes (HAFS), y el sistema de asimilación de datos desarrollado en el marco del Sistema de Predicción Unificado (UFS), también lamentablemente no mostraron las predicciones correctas, pues se entendía, insisto, según leo, que se trataba de una tormenta tropical que en horas pasó a ser un huracán categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

En países muy desarrollados es probable que la idea de levantar escombros y empezar a levantar paredes sea una tarea sin mayores contratiempos, especialmente, si se cuenta con los recursos para hacer los trabajos. Sin embargo, en el caso de México, los procesos de reconstrucción después de los desastres (naturales o no) difícilmente son una tarea lineal. En nuestro Estado los residentes del Río Sonora lo saben muy bien. En el caso de Guerrero, es importante que en el nivel de Gobierno federal se haya mencionado que existen recursos y pueden utilizarse para apoyar no solo a Acapulco (que resulta ser el más visible), sino a todos los demás pueblos que también sufrieron el impacto de la naturaleza. La tarea está ahí.

Por otra parte, es importe resaltar un tema que me parece, siempre surge desde la sociedad mexicana en momentos críticos y debe reconocerse, me refiero a la idea de solidaridad social. Quizá por el contexto político que México ha tenido desde hace unas décadas a la fecha, pareciera que brilla más la polarización que la solidaridad entre mexicanos. Sin embargo, de nueva cuenta se observa que frente a la situación que se vive Guerrero, la ciudadanía mexicana está viendo alternativas para de alguna manera cooperar con las familias de esa entidad. Al menos eso es lo que he venido observando en esta semana que está por concluir.

Bajo estas ideas es que pienso en dos asuntos que más adelante se pueden explorar más ampliamente. Por una parte, que la idea de una sociedad solidaria es un terreno fértil en México, que esta puede seguir cultivándose desde la educación básica y ponerla a prueba en distintos actos ciudadanos. Por lo pronto, solamente la organización de los procesos electorales hace uso de esta virtud de nuestra sociedad, quizá es posible llevarla a otros ámbitos, no necesariamente políticos. Por supuesto, entiendo que ya hay avances en esta idea cuando se trata de limpiar playas o calles, pero en este caso es ver la forma de institucionalizar estas acciones de forma permanente.

La segunda idea son preguntas que surgen también de las lecciones que nos brindan los lamentables sucesos en Acapulco. ¿Qué tanto estamos preparados en los municipios sonorenses para contingencias de este tipo? ¿Podemos empezar a prepararnos de acuerdo a nuestras posibilidades? El cambio climático y las fallas en las predicciones algo nos están diciendo.

Juan Poom Medina. Investigador de El Colegio de Sonora, en año sabático.