Sin libros de la LMP en su 75 aniversario

**Bigleaguers de 17 países, además de Estados Unidos, figuraron en la temporada de este año. El total fue de 226 peloteros no estadounidenses, cerca de la tercera parte del total de 750. Se espera que sean más en 2020…

**Los países de esa historia y su cantidad de jugadores en las Mayores 2019: Dominicana 83, Venezuela 63, Cuba 18, Puerto Rico 16, Canadá 10, México ocho, Colombia siete, Japón seis, Panamá tres, Corea tres, Taiwán dos. Y los siguientes, uno cada uno: Aruba, Australia, Alemania, Brasil, Holanda, Nicaragua…

**Hasta ayer discutían, o estaban por comenzar a discutir, 47 contratos, extensiones y opciones en Grandes Ligas, y se esperan unas cuantas más...

**La Liga Mexicana del Pacífico (la invernal LMP) está jugando la temporada de su aniversario 75. La historia de este circuito es sensacional, plena en anécdotas señoriales, igual que graciosas y sobre hombres que han amado profundamente al beisbol, desde las varias Ligas que la precedieron hasta hoy, como Macacho López, Arturo León Lerma y Juan Manuel Ley. Creí que al comenzar esta acción 2019-2020 iban a estar a la venta no menos de dos libros diferentes acerca de estos tres cuartos de siglo de la pelota norteña. Pero no he podido comprar ninguno porque no lo han escrito. ¿Dónde están y de qué se ocupan mis amigos historiadores del beisbol mexicano? Lo que no escribes hoy tiende a perderse o a modificarse con el tiempo. Lástima que se pierda ese romance, el folklore y la gracia de la historia de la LMP. Incluso en su página web nada se menciona del histórico aniversario. Amigo presidente, Omar Canizales: “¿Desconoce usted la rutilante historia de su propia Liga?... ¡Craso error, Dios lo perdone!...

**La buena noticia es que, no obstante la permanente campaña contra los lanzadores para mayor ofensiva, desde 2001 han dejado strikeouts a 250 o más bateadores en 43 oportunidades. El líder es Justin Verlander, con cinco campañas en esos números, incluidos sus 300 de este año y 290 en 2018, uniformado de Astro. La mala noticia es que los de Latinoamérica sólo aparecen tres veces en esa historia, Pedro Martínez (Medias Rojas), 284 en 2000; Johan Santana (Twins), 265 en 2004; José Fernández (Marlins), 253, en 2016. José pereció en un accidente marítimo, frente a las costas de Miami, el 26 de septiembre de 2016…

