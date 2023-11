¿Se acordarán de Acapulco?

La tragedia de “Otis” en Acapulco pudiera representar una importante fractura en la fortaleza política de la 4T, a juzgar por la inoperancia gubernamental antes, durante y después de que el meteoro azotara las costas de Guerrero.

Esa conclusión se pasea por cientos de espacios de opinión e incluso forma parte central en la narrativa de la oposición.

Cuidado, no vaya a ser más un deseo que una realidad, porque aunque sean ciertas las críticas hacia el Gobierno concretamente sobre este tema, los opositores no estarían alcanzando a reconstruirse como una verdadera opción para que los electores vuelvan a votar por ellos.

Una cosa es que el Gobierno haga las cosas mal y otra es que la oposición esté recuperando la confianza del electorado.

Quizá la realidad sea otra, quizás al final los peores enemigos de la izquierda gobernante sean ellos mismos, que al verse fuertes y arriba en todas las encuestas desaten una guerra interna por los puestos de elección que estarán en juego llegando al extremo de no ver que se están debilitando.

Pero que los gobiernos de Morena sean malos (no todos) no se traduce en que la gente piense de nuevo votar mayoritariamente por los partidos de oposición.

No está claro, por ejemplo, hasta qué punto las dirigencias nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México están comprometidos con la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Porque si en Morena es un riesgo latente que se den hasta con la cubeta por las candidaturas, en la oposición es una garantía de que así será, incluso en algunos casos en detrimento de su candidata presidencial.

Bajo la vieja premisa de que “de lo perdido, lo encontrado”, las nominaciones por gubernaturas, senadurías, alcaldías, diputaciones locales y federales serán peleadas con uñas y dientes por priistas, panistas y perredistas.

Y no me digan que no, cuando eso ya lo vimos en elecciones pasadas.

La muy mexicana y corta memoria colectiva se encargará de disipar o al menos de reducir los riesgos que pueda representar para la 4T la desastrosa gestión de la tragedia en Acapulco.

No me da gusto escribir esto, pero creo que esa es la realidad que vive nuestro País y aunque alguna secuela pueda quedar de eso y afecte electoralmente al partido oficial, no alcanzaría para que la oposición eche las campanas al vuelo.

La señora X aprovechó al máximo el portazo que el Presidente le dio, fue sin duda inteligente al capitalizar el momento.

Pero ese es sólo un arranque, un buen saque que no necesariamente la llevará al triunfo, porque aún faltan definiciones internas en cada uno de los tres partidos que la respaldan y quienes los presiden deberán demostrar que están verdaderamente comprometidos con esa causa y no sólo con sus pequeños grupos de poder interno entre los que suelen pelearse las nominaciones.

Puede que Claudia Sheinbaum no vaya tan bien como se esperaba, sobre todo ahora que desde Palacio Nacional le descarrilaron a su candidato en la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

La demostración del poder presidencial ha sido brutal y finalmente será Clara Brugada la candidata a la jefatura de Gobierno de la capital del País.

La figura de la doctora Sheinbaum ha quedado disminuida, tras su humillante aparición en un estadio en donde la concurrencia le reclamaba no apoyar a Brugada.

Debe haberle quedado claro que ella no manda… todavía.

Adicionalmente veremos qué tanta agua le hace a ese barco la decisión de Marcelo Ebrard, porque lo que vimos en el Congreso de la Unión con el debate sobre el presupuesto federal no es demasiado, no alcanza para hacerlos perder.

Los diputados federales afines al ex canciller fueron despreciados por el resto de los legisladores de la 4T y hubo reclamos públicos por ello.

Pero de Marcelo no se sabe gran cosa, no hay anuncios, no se sabe si se va o se queda, pero no parece tener los alcances para descarrilar a Claudia.

En fin, que las cosas siguen revueltas, ya veremos si entrando el año se acomodan.

Lo sucedido con doña Claudia tendrá un fuerte impacto en su estado de ánimo y en el de su equipo, no tengo duda de eso.

Sergio Valle, periodista.