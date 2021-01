Score: Durazo 3, Gándara 0

Como mero ciudadano que sigue las noticias, observo que el precandidato Durazo se está moviendo más y va ganando delantera, mientras que Gándara parece que está dormido y no aparece por ningún lado. Mientras que Ricardo Bours intensificó su presencia en las redes sociales y los candidatos independientes se encuentran en la etapa de recolección de firmas.

Durazo llegó con desventaja, por venir del Centro y por su mal desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, desde que llegó ha mostrado un gran impulso. Primero hizo una gira de medios en la que planteó su narrativa de cambio del poder político en el Estado; esto lo posicionó entre el electorado local. Segundo, ha logrado sumar fuerzas políticas añadiendo a su equipo a María Dolores del Río y a toda la estructura local de Movimiento Ciudadano. Tercero, acaba de presentar el libro Sonora 2021 Propuestas para su Transformación con un diagnóstico y enfoques nuevos para muchos asuntos y problemas del Estado. Trataré de hacer aquí una breve y apresurada reseña de esta publicación.

El libro Sonora 2021

Se trata de una publicación en dos tomos coordinada por Alfonso Durazo Montaño. En conjunto suman casi 900 páginas, es todo un ladrillo intimidante. Su contenido se divide en un prólogo de Durazo, dos introducciones y 31 capítulos de diversos autores y una anexo estadístico. Las solapas contienen una biografía breve del coordinador que destaca sus méritos académicos, su paso por la diputación federal y por la senaduría, así como la Secretaría de Seguridad Pública, pero no menciona sus puestos al lado de Colosio y Fox.

Los autores de los capítulos son casi todos académicos y especialistas en sus áreas. Destacan por su juventud y por representar a una nueva generación de analistas sociales y políticos que seguramente aspiran a ocupar puestos públicos en el siguiente Gobierno. Destacan también por ser todos locales y no incluir a nombres del centro del País.

Las temáticas abordadas están organizadas en secciones. La primera aborda el tema de la agenda institucional y gobernanza democrática; la segunda trata de la economía e infraestructura para el desarrollo; la tercera, la sostenibilidad del desarrollo. En el segundo tomo está la sección cuarta sobre la educación, salud y bienestar social; la quinta sobre igualdad de derechos, equidad de género y justicia laboral y la sexta y última que contiene un anexo estadístico.

En una rápida ojeada, me parece que los trabajos están bien escritos y abordan diversos asuntos con seriedad y profesionalismo, algunos temas pueden parecer incluso áridos para el gran público. Me llama mucho la atención que, aunque algunos la mencionan, no están necesariamente alineados con los temas de la 4T. Allí se habla, por ejemplo, de energías renovables, de división y equilibrio de los poderes, de apoyar las finanzas municipales, varios de ellos se refieren implícitamente a impulsar las empresas y la inversión privada. Prevalece un tono de que el Estado ha estado en decadencia debido al “capitalismo de amigos” que ha prevalecido y presenta un gran caudal de propuestas para reactivar y recuperar el crecimiento y la prosperidad del Estado.

El prólogo de Durazo

En la coyuntura política, la parte más interesante del libro es el prólogo de Durazo. Ahí subraya el rezago del Estado en la economía y otras áreas. En cuanto a la prevalencia delictiva en Sonora, apunta: “Aquí asumo la responsabilidad que me corresponde; sin embargo, el Gobierno federal no puede suplir el desinterés de un Gobierno estatal. Vale decir que el esfuerzo del Gobierno estatal no se correspondió jamás con el esfuerzo del Gobierno federal”. Una declaración polémica que, esperamos, deberá tener una respuesta del Gobierno estatal.

Esta competencia no ha terminado. La campaña tiene todavía seis meses por delante. Vamos a ver cómo evoluciona el score.

Nicolás Pineda