¿Quién es la persona más importante en tú vida?

Hace algunas semanas en mi blog de Instagram hice la siguiente pregunta: “¿Quiénes son las tres personas más importantes en tu vida?” Las respuestas fueron hijos, hermanos, papás y parejas; lo curioso fue que casi nadie se consideró a sí mismo como una de las personas más importantes en su vida.

¿Por qué hice esta pregunta? La realidad es que al momento de trabajar en tu imagen personal, tienes que voltear hacia tu interior y comenzar a enamorarte más de ti.

Se oye bonito, pero en la práctica no es tan sencillo, ya que desde pequeño aprendiste a pensar en los demás, a querer a los demás y a dejar de voltear a verte a ti mismo.

¿Cuántas veces no sientes culpa por pensar en ti antes que en los demás? Muy probablemente creciste con lo que yo le llamo “el síndrome de la muñeca fea”, buscas amor y reconocimiento afuera pero no volteas a ver lo que tienes, te enfocas en lo que no tienes o te hace falta.

¿Quieres trabajar en tu autoestima, en tu seguridad, tener más amigos o inclusive en ser aceptado? Lo primero que tienes que hacer es quererte y considerarte la persona más importante en tu vida. ¿Te has puesto a pensar que sin ti no pudieras estar vivo o viva?

Debes de trabajar con lo que hay, con lo que tienes. Tener el valor de verte al espejo y saber lo que vales, para poder distinguir lo que necesitas y pedirlo.

Existe una anécdota en el libro de “Girl, wash your face: Stop believing the lies about who you are so you can become who you were meant to be”, (Amiga, lávate esa cara: Deja de creer mentiras sobre quién eres para que te conviertas en quién deberías ser) de Rachel Hollis, donde ella describe el momento en que se dio cuenta de su valor, de que ella era y es lo más importante en su vida, y comenzó a pedir que la trataran así. ¿Qué fue lo que le pasó? Cuenta que después de que su “novio” terminara con ella, tomó conciencia de cómo se perdió a ella misma tratando de complacer y satisfacer las necesidades del otro, sólo para ser querida y aceptada.

¿Te suena conocida esta historia?

¿En qué te has convertido?, ¿te reconoces cuando te ves al espejo?, ¿tienes el valor de realmente verte? Estas son algunas reflexiones de las muchas que se encuentran en el libro.

No necesitas una relación tormentosa para aprender a verte. Más bien necesitas una buena relación contigo mismo, lo que me lleva a preguntarte: ¿realmente sabes tu valor?, ¿te tratas y te ves cómo a quien más quieres?

Para ser la persona más importante en tu vida, comienza por hablarte como tal. El peso que tienen tus palabras va directo a tu cerebro y a tu corazón, ya que se convierten en pensamientos, que a su vez se vuelven verdades que rigen tu vida.

¿Qué pasa si te das cuenta de que alguna de estas verdades es falsa? No pasa nada, perdónate y sigue adelante. Así como la vida cambia, nuestras verdades cambian, y por ende, los ojos con los que vemos al mundo cambia. Por ello la imagen personal es dinámica, cambia conforme evolucionas tú.

¡Tú eres lo más valioso que tienes, comienza a reconocerte para proyectarlo!