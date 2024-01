Primera semana

Cada inicio de año la gran mayoría de las personas piensan en los propósitos para los siguientes meses, semanas, días, que vienen en camino. Es interesante preguntarnos por las formas o estrategias que las personas utilizan para enfrentar los retos venideros hasta que, de nueva cuenta, el año concluye. Sabemos que en diversas organizaciones existen los famosos planes de desarrollo, y con ese instrumento conciben el trabajo futuro a través de enlistar y concretar metas, casi siempre asociadas a la productividad y por supuesto a las ganancias económicas.

En cuanto a los individuos, se asume que también nos programamos a través de cuantificar metas personales y enumeramos algunas acciones para abordar los nuevos retos. De hecho, hay personas que se programan con mucha anticipación sobre actividades específicas que tienen pensado realizar. Algunas de ellas planean y resuelven con demasiada anticipación fechas y lugares para realizar sus actividades que importan solamente a ellos.

Quizá a nivel individual puede resultar fácil programar alguna meta personal, e incluso algunos afirman de forma contundente: “El asunto es querer hacerlo”. Sin embargo, teniendo como antecedente estas ideas previas, por mucho tiempo me he preguntado por las metas que se pierden en el camino, los proyectos fallidos, la programación de alguna actividad que ni siquiera pudo iniciar porque “algo” lo impidió, y así llega de nuevo otro año y, otra vez, nos vemos en la necesidad de replantear nuestros propósitos.

No tengo idea sobre las causas de por qué muchos proyectos organizacionales o personales se pierden en el camino (aunque sé que hay amplia literatura sobre el tema), pero me gusta pensar que la información que se ha acumulado durante largo tiempo puede servir para delinear las acciones para enfrentar los retos que vienen y así evitar perderse en el camino. Por ejemplo, todo el año pasado fue demasiado intenso para nuestro País y una síntesis de palabras puede resumirlo como un año en donde la sucesión presidencial se adelantó a los tiempos que marca la ley y se antepuso a todos los otros temas. Aparte, como lo mencioné antes en otra columna, desde hace tiempo la polarización ideológica ha quedado rebasada por la polarización afectiva, esa que divide a los votantes porque “detestan” o “no soportan” a los miembros o simpatizantes del partido contrario.

Es cierto, no hay forma de ocultarlo, el País se encuentra polarizado, pero me atrevo a afirmar que no todo es culpa del sistema de partidos, ni tampoco de los gobiernos pasados y actuales; somos una sociedad mexicana intensa, trabajadora, dura, pero con altos estándares de conducta mediatizada tanto por las redes sociales, así como por los programas de radio y televisión que saben abonar a la polarización. Pero así somos, por ello habría que repensar nuestro actuar en un momento en que no solamente la sucesión presidencial es el tema de este año. Hay otros asuntos por los que debemos preocuparnos.

Por ejemplo, el blog de información GBM Academy señala que los temas principales en los que hay que poner atención en 2024 son, aparte de la sucesión en México, también Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales, la geopolítica enfrenta severas crisis, especialmente con la guerra entre Rusia y Ucrania. En el aspecto económico se avizoran cambios en las tasas de interés e inflación, y ese es un asunto que a todas las clases sociales nos afecta. Por supuesto, la agenda de Gobierno de Sonora resultará interesante para 2024 en el marco de las elecciones locales. Por ello, insisto, y ¿si nos preparamos para estar atentos y participar de la mejor forma?

CV: Doctor en Ciencia Política por la Flacso-México