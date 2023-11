Percepciones e ilusiones

Pareciera que los antecedentes no cuentan, que no existe registro ni tampoco conciencia; la furia de las balas hacen que poblaciones enteras en Sonora vivan en la zozobra, la información es confusa y la verdad se convierte en un bien escaso. La violencia desenfrenada en nuestro Estado no cesa, las respuestas son mecánicas y como cualquier máquina desgastada por el intenso uso, emite el mismo crujido: Lo que intenta ser una explicación no lo es. La calma se pierde al escuchar las explicaciones oficiales.

Aluden a otros las causas que parecen culpas, se deja a la suerte el remedio de un fenómeno que ha crecido desmesuradamente, que se ha convertido en un obstáculo mayor, un monstruo salvaje que nos tiene a todos aturdidos.

Gobernar se ha vuelto un propósito que alcanzan quienes demuestran mayor trivialidad, un ejercicio que comienza con falsedades para transformarse después en una contienda de vaguedades, acompañada de una superficial propaganda plagada de lugares comunes. La realidad nos revela al tiempo una pavorosa pesadilla que deforma la vida diaria y se lleva lo más preciado que atesoramos, la tranquilidad y la paz.

Las agresiones, balaceras y la delincuencia se han enquistado en nuestro Estado, pero a diferencia de la clase que gobierna, a los ciudadanos nos sacuden los hechos, no las palabras ni las percepciones, sabemos que no es sólo atribuible a esta administración; sin embargo, las soluciones las prometieron en este Gobierno.

Aducían, con un convencimiento fingido, que el abordaje sería distinto y que el remedio pasaba por otras condiciones y estrategias. No fue cierto, las respuestas se repiten: “Grupos delincuenciales”, “generadores de violencia” y la más socorrida: “Lo estamos atendiendo”. Eufemismos y frases que pasan a ser parte del gigantesco inventario de pretextos, las mismas réplicas de quienes afirmaban ser distintos.

El Inegi ubica a Sonora en el quinto lugar en defunciones por homicidio y a Ciudad Obregón entre las ciudades con mayor violencia. Pero también en nuestra capital se confunden las apariencias con realidades, se destaca que los ciudadanos tenemos una mejor percepción de la seguridad. La sensación no es realidad y aún así nos inundan con mensajes asegurando que todo ha cambiado, la violencia y delincuencia está en retirada. Sin embargo, las evidencias en política no se pueden trastocar. Es verdad que esta aberración no apareció de forma súbita ni sorpresiva, que es producto de la veterana impunidad que ha campeado en nuestro País, además de otros factores que inciden en que esta perviva, pero también es un hecho que el arreglo pasa por una estructura compuesta por profesionales y una política pública de largo plazo que hasta hoy no existe.

Desafortunadamente no hay tal propósito y ni siquiera se intenta, las posiciones en las cuales deberían estar lo experimentados funcionarios se reparten por afinidades partidistas, la pericia se sacrifica por juventud y género, se estructuran los equipos para dar la batalla en la próxima contienda electoral pero no a la nefasta delincuencia, no importa nada, únicamente lo electoral.

Habrá discursos y afirmaciones asegurando que todo ha mejorado, no obstante, la seguridad en el Norte, el Oriente, el Sur de Sonora y en nuestra capital está en entredicho, las cifras de acreditadas instituciones lo demuestran. Uno de los principales activos de una entidad es la tranquilidad, sin ésta es muy difícil cumplir los objetivos y mejorar indicadores, que al final harán el relato de una administración, a menos que se piense como en la era soviética: “Salvo el poder todo es ilusión”