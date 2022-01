Pensador y probador

"Si crees que es imposible…no lo es.

"Si crees que lo sabes todo…no lo sabes.

"Si crees que estás solo…no lo estás",

Jim Rohn.

Es una realidad que los pensamientos negativos existen, y lo que es más impactante es que llegan a regular y controlar los resultados que tenemos. Y eso hasta cierto punto es sencillo de explicar: La mente humana, podemos decir, que tiene dos partes, la primera de ellas es la pensadora y la segunda es la probadora.

Cómo trabajan

Si piensas que puedes hacer algo o que no lo puedes realizar, en ambos casos tienes la razón. La parte pensadora realiza su trabajo, y la parte probadora es la que se encarga analizando todos los datos, conocimientos, experiencias, sensaciones, etc. que tienes almacenados en tu mente para que logres comprobar que es cierto lo que has pensado y dicho.

Hay varias frases que confirman lo anterior, Buddha dijo que la mente es todo: Lo que tú piensas en eso te conviertes. En el libro de los Proverbios dice como piensas con tu corazón así serás.

¿Por qué nuestra mente está negativa? Es fácil de explicar, fíjate en las principales noticias de los medios de comunicación, lo que es tendencia en redes sociales, lo que se comenta en los cafés, o en reuniones, prima lo negativo: Que el Gobierno, que la economía, que la delincuencia organizada, que ya no es como antes, etc. De esta manera claramente se va llenando nuestra mente de aspectos que nos hace pensar ídem, y esto confluye a que nuestros resultados personales sean similares.

Una muestra del poder de la mente, el famoso efecto placebo. Te dan agua con azúcar y te dicen que es una estupenda medicina para la molestia que tienes. Lo crees, y te empiezas a sentir mejor después de ingerirla. Y otro aspecto clave, hay cosas negativas ante las que no tenemos nada que hacer al respecto, en nosotros no está resolver aquello (qué caso tiene entonces preocuparnos de ello).

Qué podemos hacer

La receta hasta cierto punto no es complicada: Llena tu mente de ideas positivas, de posibilidades, asiste a cursos, seminarios, leer sobre temas que te interesen y te cultiven, juntarse con individuos mejores que tú, sobre todo de mentalidad. De esta manera irás logrando poco a poco a tener una mente más proclive a la acción y a la creatividad, y por ende a la mejora de tus resultados. Y esto tener cuidado: Es constante porque el medio ambiente presiona en sentido contrario todo el día y todos ellos. Así que ya sabes, estimado lector, a proteger tu mente, y así la parte pensadora lo hará mejor, y la parte probadora ya sabrá cómo le hace para comprobar que estás en lo cierto. ¡Feliz domingo!

