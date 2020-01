¿Pavimento en lugar de Fiestas?

Dos temas sobre el Ayuntamiento de Hermosillo acapararon la opinión pública en esta primera semana laboral del año: El intento de aumento de sueldo de los regidores, de 33 mil a 48 mil pesos; y el reclamo de ciudadanos que prefieren pavimentación de calles en lugar de las Fiestas del Pitic.

El 23 de diciembre pasado, el regidor Armando Moreno Soto, de Morena, reveló que se había pactado entre los regidores retomar un acuerdo del Cabildo de Pancho Búrquez (2000-2003) de que se actualizara el sueldo de los regidores conforme a la inflación.

Y es que desde el trienio del alcalde Alejandro López Caballero (2012-2015), los ediles habían omitido actualizar sus sueldos con base en la inflación. Es decir, los regidores actuales ganan lo mismo que sus colegas de hace ocho años.

Pues bien, parafraseando al personaje Javi Noble, interpretado por el actor Luis Gerardo Méndez, en la película “Nosotros los nobles”, por ahí algunos regidores exclamaron en septiembre pasado: “¿Qué tal si nos aumentamos todas las inflaciones pendientes y ‘puuum’… ¡subimos nuestros sueldos a 48 mil pesos!”.

Todo se había mantenido en secreto, e inclusive “había una actitud de la Presidencia Municipal de que era legal el asunto”, según me dijo Moreno Soto, hasta que el propio regidor de Morena “regó el tepache”.

La regidora del PAN, Myrna Rea, quien habría puesto el tema entre los regidores, explicó que no se necesitaba una votación de Cabildo para actualizar los sueldos, sino simplemente un acuerdo de los ediles y de la administración municipal.

Del 23 de diciembre al 9 de enero nadie corrigió a Armando Moreno Soto. Pasaron 17 días para que un grupo de regidores, encabezados por la panista Rea, aclarara que no hubo tal acuerdo, que el tema no se discutió en la sesión de Cabildo del 21 de diciembre y que los regidores ganan y seguirán ganando lo mismo: 33 mil pesos.

Para los “sospechosistas”, este tema habría pasado desapercibido si la prensa no lo pregunta en diciembre pasado, y la decisión de dar marcha atrás es producto de la tremenda polvareda que surgió a partir de que se diera a conocer la noticia.

Fiestas del Pitic

Esta semana se hizo viral en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) la petición de un ciudadano, aparentemente un troll, de que el dinero destinado a las Fiestas del Pitic se utilizara en pavimentación.

La imagen con tal petición se compartió miles de veces y puedo inferir que obtuvo el consenso de la mayoría.

En lo personal, opino que cancelar las Fiestas del Pitic es un despropósito. Los 12 millones de pesos que se calcula que costarán las fiestas este año alcanzarían para pavimentar pocas calles. La cultura es un antídoto para la inseguridad y, por el contrario, debe invertírsele mucho más.

Lo que no me gustó fue la reacción de la autoridad municipal, como tratando de atribuir este mensaje a una campaña de desprestigio hacia al Ayuntamiento. No dudo que el origen pudiera ser ese, pero de que miles y miles de hermosillenses de carne y hueso hicieron suyo dicho mensaje es una verdad completa.

Me parece que así como el tema de la inseguridad pública fue el talón de Aquiles de

“Maloro” Acosta, quien, por cierto, atribuía tales hechos a las “fuerzas oscuras” sin aceptar su responsabilidad, el tema de mayor riesgo para la alcaldesa Célida López Cárdenas es actualmente el de la pavimentación, y su reacción debe ser siempre de solidaridad con los ciudadanos.

Sé que la alcaldesa tiene un agresivo plan para solucionar la problemática de la pavimentación y que lo someterá a consulta de los ciudadanos y sé también que no cancelará las Fiestas del Pitic porque las ve como una opción contra diversas problemáticas sociales.

Megacable

Agradezco a los socios y directivos de Megacable la invitación a dirigir Megacanal Hermosillo. A partir de este lunes, de 8:00 a 9:00 de la noche, conduciré el noticiero Meganoticias con el apoyo de un profesional equipo de trabajo.

Mi reconocimiento a quienes me antecedieron en tal responsabilidad, los periodistas Víctor Mendoza e Hilario Olea, quienes dejan el espacio con altos niveles de rating.

Mi agradecimiento a Ricardo Astiazarán y Rafael Sandoval, de Uniradio, quienes hace tres años me abrieron las puertas cuando muchas se me cerraron.

Por lo pronto, lo espero en el canal 151 de Megacable, y por las mañanas en el noticiero Reporte 100, por Stereo 100, de 5:50 a 9:00 de la mañana.