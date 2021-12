Otra semanita de terror vivimos los mexicanos. Un comando arremete contra el penal de Tula, Hidalgo, y liberan a jefes de la mafia; Zacatecas sigue en ebullición; Sonora con los delincuentes fuera de control, pero con mucha demagogia en la “autoridad”; en Guanajuato ejecutan alrededor de 20 cada día… y el Presidente presume que mete 250 mil personas al Zócalo (oficialmente le cabían 150 mil, pero con la 4T los milagros existen), todos sin cubrebocas justo el día que informaban que Ómicron ya está en México. Lo bueno es que el señor AMLO ya nos aclaró que eso de la inseguridad son ideas que creamos en nuestras cabezas, porque en su discurso aseguró que todo va de maravillas. Lo mismo ha dicho en los 716.7 “informes” ofrecidos desde que llegó a Palacio Nacional hace tres años.

Seguramente para don Peje, los muertos que aparecen a diario son hologramas. Nada de qué preocuparse. Lamentable que organizara un evento masivo cuando el mundo vuelve a vivir en crisis por la cuarta ola de la pandemia. Salió con que no podía hacer obligatorio el uso del cubrebocas porque eso sería autoritario. Y para autoritarismos ya tenemos a los gringos que obligan al pobre muchachito que lo use cada vez que Marcelo lo lleva a EU. Allá sí, acá no. Ok.

La pregunta al irresponsable de Gatell sería: Cómo demonios le va a pedir al pueblo (bueno y sabio) que no haga reuniones masivas en estas fiestas navideñas cuando su jefe llama a decenas de miles para que le griten que es “muy bonito e inteligente” en pleno Zócalo. Ya sabemos que don Peje tiene la “fuerza moral” y posee muchos “detentes”, pero nosotros no contamos con esa suerte.

Lo peor es que tiene muchos insensatos que tampoco piensan en el pueblo y organizan caravanas en camiones (¿pagados por Morena?) para que llegaran desde todo el País. No estábamos para fiestas porque el País está ardiendo con ejecuciones por todos lados, el Covid amenaza de nuevo, la inflación desenfrenada. Lo único bueno es que siguen subiendo las remesas, aunque resulta que eso es malo porque significa que los mexicanos seguimos pensando en irnos del País, porque fuera nos va mejor. AMLO, con sus otros datos, piensa que los mexicanos en el exterior piensan: “Wow, me encanta el Presidente, así que mandaré dinero a mis parientes para que sepan cuánto lo apoyamos”. OMG. Eso sí, no desaprovecha para “placear” a Claudia Sheinbaum. Ella será la candidata morena, les guste o no.

Esa es, otra vez, nuestra realidad.

Lo qué hay que escuchar

En Guadalajara se realiza la Feria Internacional de Libro (FIL), un evento que es motivo de orgullo para los tapatíos. Resulta que, entre los oradores, estuvo Miguel Ángel Osorio Chong, para que hablara de “buen Gobierno, honestidad y futuro de México”. No se burlen, fue en serio. Claro que el señor sabe de honestijajajajajajaja. Se la volaron en la FIL. En la siguiente edición llevarán a Cuauhtémoc Blanco para que hable de “buenos modales”; a Claudia Pavlovich y el tema: “cómo conseguir dinero para obras con efectividad”; a los diputados de Morena que digan cómo se cumplen los caprichos al Presidente sin ruborizarse; a María Dolores para que enseñe cómo organizar “mesas de seguridad” y manejo de la misma, a través de redes sociales; al Peje para que explique la nueva versión del “no mentirás, no robarás, no te burlarás de tus seguidores”. Y así muchas cosas. ¡Qué bonito País!

Los panistas

Gildardo Real será el dirigente estatal del PAN. Un partido que necesita una sacudida fuerte. El 47.4% del padrón azul fue a las urnas y Real superó a un Humberto Souza que hizo una labor interesante y efectiva. Mil 449 militantes le dieron el voto, por 2 mil 374 que lo hicieron por Gildardo. Una oposición responsable y firme es clave en estos tiempos. El nuevo dirigente dice estar dispuesto a empezar por la unión y eso es un buen augurio.

Colofón

Recordando otras épocas, aquí van unas preguntas en serie: 1.- ¿En qué va la Mesa de Seguridad Permanente (pausa para reír) en Guaymas? 2.- ¿Ya dieron con los asesinos o siguen buscando casa por casa de los tiradores de droga? 3.- ¿No les parece una falta de sensibilidad (y empatía, dirían los cursis) que la Secretaria de Seguridad no haya firmado un solo Convenio por La Paz de los Palacios Municipales? Así cómo, pues.