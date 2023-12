Ocurrieron en 2023 y nunca antes vistos

Nave espacial de la India se posó este año, antes que ninguna otra, en el polo Sur lunar. El otrora País tecnológicamente atrasado logró poner un artefacto en la luna sólo después de Rusia, Estados Unidos y China rompiendo con esto la fama mundial ya pasada de que este gran País además de tener amplias zonas pobres, grandes ciudades hacinadas y con alta contaminación ambiental no pintaba entre los primeros sitios en materia tecnológica. La proeza espacial ha catapultado a la India a un sitio muy favorable en el prestigio mundial en cuanto a su potencial científico y tecnológico motivo de orgullo propio y alto reconocimiento por la comunidad internacional. Los otrora ilegibles papiro de Herculano devela sus secretos gracias a la inteligencia artificial (IA): Esta máxima herramienta utilizada en la informática y otras áreas ha sido capaz de leer (descifrar) un texto que quedó carbonizado durante los incendios por la erupción del Vesubio ocurrida en el año 79 d.C. y que cubrió de cenizas y lava a la ciudad de Pompeya y a su vecina población de Herculano. Los textos, considerados ilegibles por 2 mil años, han comenzado a ser descifrados gracias a la aplicación de la IA por un joven de 21 años de edad abriéndose con esto un campo nuevo de aplicación de esta tecnología revolucionaria para hurgar en las profundidades de los secretos antes vedados a su revelación. Vemos cómo la IA ha logrado este año sumarse a la paleogenética en el avance del conocimiento de nuestro pasado. Dos ratones machos dieron origen a crías sin participación de hembra alguna en la concepción de los embriones. Es otra hazaña científica, en este caso de reproducción veterinaria, ocurrida en este 2023 y que estuvo a manos de investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón. Se tomaron células de la piel de la cola de dos progenitores machos que se utilizaron para generar óvulos que luego se implantaron en úteros de ratones hembras lográndose la gestación y parto de crías vivas. Asunto prometedor para la conservación de especies en peligro de extinción. Otra novedad del cambio climático. Por vez primera en la historia de los registros de las condiciones meteorológicas se ha confirmado el surgimiento de cinco tormentas de categoría 5 (huracanes) en todas las cuencas oceánicas en el mismo año, este 2023. Son las siete cuencas formadas por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Los meteoros incluyeron vientos cuyas velocidades fueron de 252 o más kilómetros por hora. Se ha propuesto que tales fenómenos han sido provocados al menos parcialmente por el aumento de las temperaturas de los respectivos océanos. El agujero negro más antiguo del universo hasta hoy registrado fue descubierto y confirmado en octubre de este año por científicos de la NASA y del telescopio James Webb; se formó unos 500 millones de años después de ocurrido el Big Bang -es decir, hace unos 13 mil millones de años- y es unas 10 veces más grande que el agujero negro de nuestra constelación, la Vía Láctea. Los agujeros negros, que fueron propuestos teóricamente a partir de los trabajos de Albert Einstein, concentran una masa tan enorme que en general cualquier partícula o radiación e incluso la misma luz una vez que entran en su campo de atracción no pueden escapar de él. El conocimiento del universo crece conforme el conocimiento astrofísico se profundiza y nos dejará cada vez más boquiabiertos. Ciencia y tecnología: La nuestra es una civilización tecnológica. Su principal característica que la distingue de las ya pasadas es precisamente el vertiginoso desarrollo del conocimiento científico y su aplicación. Es verdad que ciencia y tecnología puras no bastan para el verdadero progreso y desarrollo integral. La perspectiva ética es ingrediente fundamental del desarrollo científico y tecnológico; sin éste la ciencia y la tecnología conducirán más pronto que tarde al desastre.

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

