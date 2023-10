O sea, faltan 236 días…

Si lo dicen los estrategas y personajes con intereses cercanos a la 4T se puede entender, pero cuando escuchamos o leemos a “analistas” políticos que ya dan por decidida la elección del 2024 resulta bastante sospechoso, por decir lo menos. Los ciega el chairismo escondido o simplemente les falta ver más “bax”.

Así actuaba el viejo PRI. El emperador en turno, después de consultar a sus “bases” (ni ellos sabían de qué se trataba), apuntaba con su dedo a un personaje y, de manera automática, era decretado como el próximo Presidente. Para ellos, como ahora la 4T, el voto popular era lo de menos. ¿A quién le importa el pueblo?, esto se trata de poner Presidente.

En esos tiempos había una enorme diferencia. El Gobierno ponía al sucesor porque era el encargado de organizar, ejecutar y calificar la elección. Eso busca el Peje con sus ataques al INE. El resultado era el “carro completo” (sueño retro expresado por Alphonzé Durazé, by the way). Así sucedía elección tras elección, hasta 1989 en que Ernesto Rulfo ganó la gubernatura de Baja California.

La elección será el 2 de junio y algunos despistados ya decretaron políticamente muerta a Xóchitl Gálvez porque una supuesta encuesta la coloca 30 puntos por debajo de Claudia Sheinbaum. ¿En serio creen eso? No es como que las encuestas indican algo en este momento. ¿Fue telefónica o casa por casa? ¿Las personas encuestadas tienen algún interés en definir su voto cuando no duermen por tratar de resolver el abusivo cobro de la CFE y después ver cuánto queda para comer?

A manera de broma soltaron un meme en el que Sheinbaum era nombrada, mediante una encuesta, claro, como la mujer más bella del mundo. Ni Emily Ratajkowski le puede competir, jajaja. Da pena ver lo simplistas que son algunos que “analizan” la política actual. Lo único seguro en estos momentos es que el “Canelo” volverá a ganar por decisión unánime a un costal de papas dentro de unos tres meses o que Checo se va a despistar en Austin, dentro de dos semanas.

En la contienda presidencial hay algunos puntos a considerar:

1.- Marcelo Ebrard debe decidir si sigue con su “guerra” contra la farsa de Morena o se va a Movimiento Ciudadano o rompe con su jefe y se va con Xóchitl… o se disculpa y acepta lo que Claudia le ofrezca para “su gente”. Como buen priista que ha sido toda su vida, la última opción es la más probable.

2.- Xóchitl salió de la nada, ocasionó un terremoto que tomó con las manos atrás de la puerta a Marko, “Alito”, Zambrano y hasta Marcelo, que tenía en el Prian su Plan B. Ahora requiere empezar de cero, armar un equipo profesional e iniciar su campaña. Las encuestas son lo de menos, ya tiene posicionado su “name ID”, que es lo más complejo. Yucatán es clave para ellos. No pueden darse el lujo de perder ahí, porque es el único lugar del Sureste donde cortarían una brecha que es enorme. Tampoco pueden enredarse en la CDMX.

3.- Claudia necesita demostrar que es capaz de caminar sin el Peje. En sus manos tiene grandes decisiones como los nueve candidatos a Gobernador (muy demócratas ellos), que al parecer tendrán que ser cinco mujeres y cuatro hombres. Ese mismo dilema enfrentaba el PRI, con la diferencia de que tenían una “nomenklatura” tan sólida como mafiosa y terminaban siempre muy disciplinaditos, activando la maquinaria en un segundo. El dilema de Claudia es complicado porque tiene una mezcla de priistas con perredistas que no ceden tan fácil y conocen sus puntos débiles.

Faltan 236 días o, lo que es lo mismo, 5 mil 664 horas… y muchas cosas van a pasar en ese lapso. Escándalos, declaraciones del Peje, frases babosas como esa de “no pueden votar por mí, ya están muertos”, que dijo el brillante de Gatell. Pero va a decidir el pueblo, no una encuesta.

Colofón: Pudo haber sucedido en la mañanera: -Señor Presidente, ¿cuál es su postura sobre la crisis en Medio Oriente? -(Don Peje experimenta un dejá vú de aquel momento en que no encontraba la otra mitad del medio ambiente). “Ejteee, ustedes los neoliberales nunca van a cambiar. Sólo saben preguntar de ese “medio oriente” con balazos sin abrazos, ¿y el otro medio no existe o qué? Todo por dañar a mi Gobierno y ponerme en problemas por culpa de esa mitad que se está peleando”.