Números de por vida no incluyen postemporada

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).

Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingos.

“No tomes en serio la vida y menos aún la muerte, porque si lo haces, ambas se reirán de ti”. -J.V.

-o-o-o-o-

Por exceso de correspondencia, hasta el viernes serán Días del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde cuál población o ciudad escribes?

Marco Hernández, de Buenos Aires, pregunta: “¿Por qué los umpires limpian el homeplate en la misma forma, siempre?”

Amigo Mar: Ellos van adelante del home-plate, dan la espalda al campo y se doblan para cepillar la goma. Si lo hicieran al contrario, las nalgas quedarían entre la careta del cátcher.

Antonio Villalba M., de Caracas, pregunta y opina: “¿Estará vigente en la temporada 2020 la Regla el corredor de regalo en segunda base en los extra innings? Rob Manfred es para el beisbol como Atila lo fue para la humanidad, un destructor despiadado. Pero no está solo, aunque sí es el principal responsable. Junto a él son culpables la Major League Baseball Players Association y su dirigente, Tony Clark, más los jugadores en particular. ¿Cómo es posible que nadie se manifieste ante semejante error en contra de todo el juego, reglas, estadísticas, estrategias,

dinámica?”

Amigo Toño: Esa Regla se utilizó en la Serie del Caribe y sí, estará vigente en Grandes Ligas 2020.

Mario Gómez, de Guadalajara, pregunta: “¿Dónde está Chris Taylor?”

Amigo Mayo: Taylor es utility, pero los Dodgers lo registran como left fielder. Está firmado con ellos hasta 2021, por 13 millones 400 mil dólares.

Ángel Herrera, de Córdoba, Argentina, pregunta: “Lo que llamamos números de por vida de un bigleaguer, ¿incluyen temporada, playoffs y Serie Mundial?”

Amigo Yelo: No. Sólo las temporadas. Los playoffs son otros números, igual que otros son los de Series Mundiales.

Fernando Alfonzo, de Porlamar, opina: “Cuando aún estábamos en arco y flecha con la muy poca información que llegaba de Grandes Ligas, pues no contábamos con las maravillas modernas actuales, ya usted se aseguraba de que recibiéramos sus textos periodísticos y sus programas de televisión. Eso debe ser reconocido duélale a quien le duela. En cuanto a Omar Vizquel, no entiendo las críticas ni la polémica. Usted, basado en su conocimiento, no le da el voto, por encima del nacionalismo. ¿Por qué no mandan esos emails intimidatorios al resto de los que no votan por él? Hace poco me topé con una revista de farándula donde entrevistabas a Cherry Navarro, y me sorprendió que escribiste cómo se veía de enfermo, o sea, reconociste la enfermedad que más adelante lo mataría”.

ATENCIÓN.- Te invito al archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.