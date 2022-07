No es lo mismo

Hay claras diferencias en los motivos, aunque se parezcan y finalmente tengan el mismo efecto: La recomposición de la débil oposición en el Congreso del Estado. Evidentemente me refiero a las renuncias de diputados locales que llegaron al cargo empujados por un partido y ahora están brincando a otro.

La salida de Ernesto de Lucas y la inminente renuncia de Natalia Rivera, sin descartar la de Elia Sallard, obedecen básicamente a una fuerte crisis interna en el Partido Revolucionario Institucional.

Tras la decisión del dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, de impulsar a Onésimo Aguilera e Iris Sánchez, era claro lo que sucedería, y creo que todavía no terminamos de ver los desprendimientos, aunque no necesariamente todos serán a favor de Movimiento Ciudadano.

Ya vimos a la ex senadora Anabel Acosta y ayer al alcalde de Aconchi sumándose a Morena. A los priistas no les quedaría mucho qué defender, cuando la ex gobernadora Claudia Pavlovich se sumó al Gobierno de López Obrador y a su dirigente nacional lo persiguen y le abren carpetas de investigación que es un encanto, una tras otra.

Tras muchas actas de defunción que se le han levantado a este partido, yo no diría que morirá; vale más esperar, aunque es obvio que esto que hoy le sucede es mucho más profundo que las crisis anteriores. Además, no descartemos incluso que varios presidentes municipales priistas acaben también renunciando a su militancia para irse a MC, probablemente convencidos por De Lucas.

Ahora bien, la salida de Ernesto Munro del Partido Acción Nacional no se sostiene en una crisis interna, ni en lo local ni en lo nacional. Aunque haya disminuido la votación a favor de los panistas, acá las cosas se procesan de otra manera y se ve que los que quedan tratan de caminar en la misma dirección, aunque no siempre lo logren.

Hace poco el dirigente de este partido, Gildardo Real, organizó un evento al que convocó y asistieron buena parte de los liderazgos históricos del panismo. La de Munro parece más bien una renuncia motivada tras relegársele del poder y restarle liderazgo a él en el Congreso del Estado y a otros miembros de su familia, incluido obviamente su padre, don Ernesto Munro Palacio, quien tiene larga y destacada historia.

Al relevarlo de la coordinación parlamentaria era cuestión de tiempo que eso sucediera. Y no se fue a Morena nomás porque de plano era demasiado, pero quedó muy, muy cerquita al adherirse al Partido Encuentro Solidario, cuyo ex candidato a la gubernatura trabaja para el Gobierno morenista de Sonora.

Pero en algún momento, llegados los tiempos electorales y cuando el PES firme las alianzas con Morena y el PT, seguro lo veremos levantándole la mano a los que serán sus compañeros aliancistas. Incluso puede que le toque alguna candidatura.

Eso parece ser más bien un asunto de poder, de control partidario, pero no de una crisis institucional, porque al final el PAN del que sale el diputado Munro es el mismo que lo llevó a ser dos veces alcalde de Puerto Peñasco. El PES aquí está desdibujado, aunque con la habilidad de la diputada Terán y su poderosa familia podría registrar cierto crecimiento.

Hoy sólo tiene la vida artificial que le da estar cerca de los gobiernos de la 4T. No es el caso de Movimiento Ciudadano, que tiene al menos agenda propia e impulsa una narrativa diferenciadora. Ojo, no se me arruguen, no estoy diciendo que les alcance para algo en las próximas elecciones, pero de que pueden ser una oferta distinta, definitivamente pueden.

Y eso de que siempre son los mismos con diferente partido ya no aplica mucho, porque aunque sea cierto, eso al parecer no le importa mucho al electorado. A Morena se han pasado un montón que con otros partidos perdían y acá han ganado. De este partido hablamos luego, porque están en proceso de reorganizarse en Sonora y son definitivamente el adversario a vencer en el 2024.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.