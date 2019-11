No desperdiciar la coyuntura

Hace unos días vi la conferencia matutina posterior a la masacre de Bavispe. Una vez más, el Presidente volvió a su mantra: “Se está haciendo lo correcto; la estrategia va funcionando; dénnos tiempo; no se combatirá con fuego a los criminales; los que estuvieron antes provocaron todo esto”, etcétera. Ideológicamente, la afinidad que siento con nuestro Presidente es casi total. Es cierto que el régimen neoliberal nos ha hecho un daño terrible (es falso que con la 4T quedó en el pasado); es verdad que la honda crisis nacional (miseria, inequidad, ignorancia, inseguridad) no se dio de la noche a la mañana y que tampoco se resolverá en ese lapso. Tiene toda la razón cuando -por lo menos en la retórica empleada- ubica a la corrupción como el origen de tantísimos problemas. Tengo varios años escribiendo al respecto en este espacio. Por eso voté por él, a sabiendas también de las carencias técnicas que padece… y siendo este un punto más sensible al ejercer el poder con gran celo y autoridad (casi la totalidad de sus secretarios de Estado jamás lo contradice).

No hay duda en mí de que el discurso del Presidente está -moralmente- en el lugar correcto: Necesitamos un liderazgo con humanismo y sobre todas las cosas, con un hondo amor a la Patria. Quizá esto último pueda ser la diferencia primordial entre él y los anteriores. No se le puede llamar patriota a alguien que le cede a los extranjeros la soberanía nacional (directa o indirectamente) por medio de la entrega de recursos naturales o de prerrogativas meta-constitucionales. Cuestiones como esas fueron el pan de cada día durante los últimos 30 y tantos años. Por este aparente amor a México es que creo que la coyuntura es extraordinaria (digo aparente pues está por verse si cumple con la responsabilidad histórica -para la cual lo votamos- de hacer lo que ha prometido por doce años). No veo en el radar inmediato a un político como AMLO, ni en su gabinete ni en la oposición. Creo que él podría ser la figura exacta, para el momento exacto que atraviesa el País… con la intención de comenzar una transición a otro México. Mucho ojo con esto último: Apenas sentar las bases para que en los siguientes dos o tres sexenios el rostro nacional sea uno más digno y próspero.

En resumen, aun con todo lo que hemos visto en estos once meses, creo que era la mejor opción (o la menos mala) de las disponibles. Pero, habiendo dicho todo lo anterior, sé que el Presidente está sencillamente equivocado en la ruta que ha elegido para llegar a sus objetivos. Y creo que es también un error crítico que pretenda dobletear -como en el póquer- su apuesta con estas estrategias erradas -a las cuales se aferra- para pacificar al País. Eso es lo que más me pudo, cuando lo escuché en esa mañanera sobre los eventos de Bavispe. Aun cuando el rollo era el mismo de siempre, por primera vez caí en cuenta de que estamos ante una coyuntura extraordinaria, de tener a alguien con la visión correcta… y lo terriblemente doloroso que es ver que elija la senda equivocada para cumplir lo prometido… y que tercamente quiera seguir en él.

Quienes generosamente me han leído con constancia saben que desde hace más de un año anticipé el actual estado de las cosas, no desde la posición de articulista, sino de alguien que conoce la trinchera de la intervención social en poblaciones críticas y de alto riesgo. También predije la reacción social (pro-violencia desde el Estado) que nacería tras las condiciones que hoy azotan a la República. En un contexto así, la oposición únicamente se encargará de criticar (sin proponer) y de ir mermando poco a poco la esperanza en el Presidente. Siempre es más fácil destruir que construir y eso es exactamente lo que harán… justamente porque su interés primordial es el poder personal y no el bienestar del País. Por eso es importantísimo que el tabasqueño que habita y despacha desde Palacio Nacional emigre de la demagogia del “sólo el pueblo puede salvar al pueblo” y realmente busque en él las alternativas que le aterricen en hechos la atinada visión general que él posee. Porque si esta presidencia fracasa, quizá México pierda una oportunidad de oro que no recuperará en muchísimo tiempo. Si la narrativa política (correcta) de este Gobierno va de la mano con fracasos de políticas públicas, la gente ya no creerá en una opción política que hable de equidad, de disminuir las brechas socioeconómicas y de crear justicia social; la asociará con populismo charlatán. Creerán, en cambio, en los discursos de fascistas y de genuinos conservadores. Por eso, duele mucho que hoy se opte por una ruta -en seguridad y desarrollo social- que para mí es claramente errada.

POSDATA

Cuando el presidente Trump salió con su amenaza arancelaria, aquí expliqué que fue una válvula de escape para sus problemas políticos (Russiagate/Informe Müeller). Confío en que el canciller Ebrard sepa muy bien que en el 2020, México será central en los ataques de Trump para subir sus momios frente a la elección. Nos van a culpar de todos los males habidos y por haber y lo de Bavispe es un extraordinario ejemplo de cómo se están sentando las bases para ello. Lo peor que puede suceder es que incluyan a los narcos en un catálogo de organizaciones terroristas (visión gringocéntrica) ya que a partir de ahí, y con la previsible inseguridad que continuará, Trump amenazará con enviar a los Marines “para salvar a México y preservar la estabilidad en la región”. Repito: La coyuntura es histórica, el tamaño de los problemas también. Hay que estar a la altura.

CURRICULUM: El autor es presidente fundador de Creamos México A.C. y especialista en políticas públicas por la Universidad de Harvard.