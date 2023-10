Una semana un tanto extraña la vivida con la actividad de “Alphonsé El Ausente”. Quiso atiborrarnos de resultados, pero nos quedamos a medias. Obviamente los aplaudidores lanzaron más cuetes que en el Chivas-América y los némesis reprobaron todo. Pero, como dirían las doñas que escuchaba en mi infancia: Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.

Algo a favor. Hay que festejar que Sonora tenga presencia estelar en el Festival Cervantino de Guanajuato. Es bueno que el Estado sea visto más allá de la carne asada, cuya calidad es referencia internacional desde la era neoliberal. Habrá que ver cómo se aprovecha esta ventana y, sobre todo, de qué manera impacta para todos los artistas en Sonora porque francamente no existe apoyo real y la actual directora es bastante malita (iba a decir mediocre, pero luego les da por denunciar por violencia política de género, uyuyuy). La “cultura” se ha convertido en un club de beneficiados y obstrucción hacia los que no son de la “purple class” (versión chaira de la clase dorada).

Claro que no nos libramos de los posts insulsos de cada día, con cosas como “felicito a los participantes de tal evento que ganaron en tales categorías”. Algún día entenderán los políticos y sus “comunicadores” que las felicitaciones sin destinatario fijo son lo mismo que nada, ¿es muy difícil localizar a las personas destacadas y mencionarlas con su nombre? Bueno, así han sido siempre. Pero al margen de las trivialidades, hay dos temas que llamaron la atención.

1.- Durazé “subió” un video la semana pasada porque fue a la Mañanera a firmar un convenio de centralización de los servicios de salud y la creación del IMSS Bienestar, que supuestamente se va a encargar de la administración en los estados gobernados por morenistas. Bueno, al menos los gobernadores presentes eran todos surgidos de ahí, lo cual es bastante incorrecto y sospechoso. ¿El resto no existe? Ya debrayé, dirían mis amigos chilangos. Para saber si es bueno o malo, tendrán que explicar los acuerdos firmados. ¿Significa que van a desaparecer o harán direcciones generales las secretarías de salud estatales? Supongo que Durazé sabe que Sonora tiene un sistema de salud independiente del federal, con pensiones y jubilaciones. Debe explicar cómo lo solucionará. ¿Y el Sindicato del IMSS qué opina? Si el IMSS se convierte en Bienestar y dará servicio a todos sin necesidad de estar dados de alta, ¿significa que las empresas ya no deberán pagar las cuotas? Y todavía está el tema de esa farmacia que tendrá toooodas las medicinas del mundo mundial y en un descuido hasta las yerbitas medicinales de Fox. Este “acuerdo” va a ser igual a la descentralización de oficinas federales: Lo van a desechar. Por más que el “gobernador” agradezca toooodos los apoyos del Peje. Lo dice muy en serio y hasta en TikTok, jajajaja.

2.- El otro tema es la cancelación de la presa Abelardo L. Rodríguez. Entiendo que la idea es comercializar las mil 750 hectáreas liberadas para impulsar el desarrollo de la zona. El Ausente prometió tres nuevas presas para alimentar a Hermosillo. No suena nada mal, pero antes debe presentar un plan detallado del negocio. No vayan a salir con otra maravilla “4T Style”, o sea sin rumbo ni estudio financiero realista, así como el Tren Maya. Y encima la amenaza de inundaciones a quienes construyan ahí. En ese estudio deben especificar lo caro que será cimentar en esas tierras de alto riesgo. ¿Quién encabezará el fideicomiso y cómo será la operación? ¿Habrá transparencia o será la misma historia de los desarrollos estatales del pasado? ¿Y el dinero para construir tres nuevas presas quién lo va a poner? ¿En dónde estarán ubicadas y cómo es que a nadie se le había ocurrido antes? ¿Así de la nada surge un proyecto que soluciona el problema de agua en Hermosillo y deja el controvertido Acueducto como una reserva de emergencia? No lo sé, Rick, suena bastante falso. Pero merece el beneficio de la duda, porque interesante sí es. Sólo una cosa más, ¿el Ayuntamiento de Hermosillo lo aprueba?

Colofón: ¿No les da pena a Mario Delgado y doña Claudia prestarse a videos ridículos como ese en que piden “cielo danos una señal”, hacen un supuesto “paneo” al eclipse y gritan emocionados: “Es Claudia”? Qué pena. Y pensar que nos esperan muchos churros de ese estilo. Han de haber contratado productores de los que hacían el cine de ficheras. No se miden, neta.

Martín Holguín