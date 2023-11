¿Municipio? Miguel Alemán

Cualquier persona que consulte en Internet sobre la comisaría Miguel Alemán, seguramente Wikipedia le dirá que “Miguel Alemán o también llamada La Doce, es una ciudad pequeña perteneciente al Municipio de Hermosillo, ubicada en el Centro del Estado mexicano de Sonora en la zona del desierto”. Esta entrada en sí misma no dice mucho sobre lo que en realidad es este poblado que por muchos años es próspero por su producción de cítricos, algunos vegetales, acuacultura, pero especialmente, porque es paso principal para acercar a residentes y turismo a otra comisaría importante, Bahía de Kino.

En una larga charla telefónica que tuve este jueves pasado con uno de los impulsores de la propuesta para que Miguel Alemán se convierta en el Municipio 73 de Sonora recordamos el año 2001, cuando este ingeniero de profesión me visitó en El Colegio de Sonora y compartió el primer proyecto en el que solicitaban al H. Congreso del Estado de Sonora lo que hoy, después de poco más de 20 años, siguen pidiendo: Que Miguel Alemán se convierta en Municipio debido a que cumple con todos los requisitos constitucionales, entre muchas otras consideraciones técnicas y sociales.

Comentamos que ahora, con un mejor diagnóstico, y gracias a que aquel grupo de residentes que hace dos décadas iniciaron con las gestiones políticas y administrativas, más nuevos miembros que se han sumado al movimiento, les ha permitido no declinar en sus convicciones de lograr el objetivo. En ese sentido, me decía, “desde hace dos años volvimos a buscar hacer la petición de municipalización porque es viable para los residentes del pueblo”. Señaló que los estudios que tienen señalan que la comisaría es más poblada que algunos municipios de Sonora, que no será una carga presupuestal, que con la municipalización todos ganan, además de que tomaron en cuenta los procesos con los municipios de reciente creación en Sinaloa con El Dorado y Juan José Ríos, mismos que deben estrenarse como Ayuntamientos en las elecciones de 2024, incluyendo a San Quintín en Baja California

Me dio detalles de cómo el Cabildo de Hermosillo ya aprobó por unanimidad la propuesta y por ello ahora la decisión final están en el H. Congreso del Estado, con quienes están en pláticas para que la propuesta avance. Le pregunté: ¿Qué debe ser lo fuerte en el proceso de cabildeo con los principales actores políticos?”. “Primero, estamos demostrando que la atención a la lista de necesidades que nos han pedido con anterioridad para resolver nuestros problemas no ha sido exitosa. En consecuencia, la municipalización traerá la posibilidad de que podamos resolver nuestros intereses asociados al bienestar ciudadano; por ejemplo, gestionar más secundarias y preparatorias, incluso, una universidad. Necesitamos trabajar como Municipio con el tema de la gestión del agua. Por ejemplo, en la colonia ‘El Triunfito’ hay residentes sin luz y agua. Además, la municipalización puede ayudar a resolver problemas de corrupción de la Policía municipal, evitar viajar a Hermosillo por necesidades administrativas… en concreto, se busca trabajar en resolver los problemas como Municipio”.

Después de la charla recordé a François-Xavier Guerra (1989) cuando escribía: “Un pueblo está en contradicción clara con la lógica de la política moderna que tiene una óptica diferente (…) Si un pueblo es capaz de funcionar como un conjunto de individuos aislados, ya no es un pueblo. Un pueblo es capaz de levantarse, de luchar por sus tierras, de manifestar sus agravios, de hacer presión sobre el Gobierno”. Al final de la charla le dije “lo importante es que el Gobernador conoce bien el tema de autonomía”.

Juan Poom Medina. Investigador de El Colegio de Sonora, en año sabático.