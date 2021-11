Menos dinero a secretarías

Un total de ocho secretaría del Gobierno de Sonora están destinadas ha maniobrar con menos recursos para el ejercicio fiscal del 2022.

De acuerdo al proyecto de presupuesto entregado el lunes 15 de noviembre al Congreso del Estado, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), que encabeza el guaymense Heriberto Aguilar Castillo, contará con 939.8 millones de pesos menos el año entrante.

La bolsa aprobada para este 2021 fue de 3 mil 291 millones de pesos y la proyectada para el 2022 es de 2 mil 351.2 millones.

La Secretaría de Hacienda que lidera en el Estado, Omar del Valle Colosio, también se apretará el cinturón “voluntariamente a fuerzas”.

En el proyecto presupuestal del año entrante la influyente dependencia “de los dineros” contará con mil 501.6 millones de pesos, siendo que este año manejó recursos por mil 612.7 millones; la quita ascenderá a 111.1 millones de pesos.

Sorprendentemente la Secretaría de Salud Pública que capitanea José Luis Alomía Zegarra verá disminuida su bolsa el 2022 en poco más de 72 millones de pesos al pasar de 6 mil 960.8 millones a 6 mil 888.7 millones de pesos.

Otros ajustes van desde los mil 561.1 millones de pesos hasta los 10 mil 919.7 millones de pesos y en este paquete quedan incluidas dependencias como: El Sistema Estatal Anticorrupción, la Técnica, Trabajo, Consejería Jurídica y el Ejecutivo del Estado.

Dentro del Poder Ejecutivo, donde se suman las secretarías mencionadas, la deuda pública y los poderes Judicial y Legislativo, hay un renglón que queda en ceros para el 2022.

Se trata de las Erogaciones no Sectorizables que este año manejan mil 467.8 millones de pesos y el año entrante no tendrán ni un cinco.

A final de cuentas dos de los tres poderes tendrán su respectiva rasurada de recursos: Al Poder Ejecutivo le restarán el año entrante 834.6 millones de pesos y al Legislativo 450 millones. Por el contrario el Judicial resultará beneficiado con una alza de 49.3 millones de pesos; este 2021 maneja mil 410 millones y el año entrante tiene proyectado mil 459.3 millones de pesos.

Al pago de la deuda pública también le bajan “varias rayitas”, ya que se reduce en 784.3 millones de pesos, de 5 mil 339.8 a 4 mi 555.5 millones.

En cuanto a los empréstitos, el plan del gobernador Alfonso Durazo es minimizar toda erogación por servicio de la deuda y hacer a un lado este tipo de fondeos a tal grado que al final de su sexenio la deuda heredada este 2021 no crezca ni un peso para septiembre del 2027.

El proyecto de tolerancia cero a la deuda estatal suena responsable siempre y cuando no se estrangule el crecimiento de la economía del Estado porque entonces sí se deterioraría aún más la calidad de vida de los sonorenses.

“TIBURCIO” DIJO NO

Definitivamente la Casa de Gobierno no será utilizada por el Gobernador y su familia porque la mascota felina de su propiedad, cuyo nombres es “Tiburcio”, no se siente a gusto (no se adaptó) en la mansión de la colonia Pitic, dijo ayer Durazo Montaño en la que fue su rueda de prensa número once.

Como Gobernador electo el de Bavispe anticipaba que no se cambiaría a la Casa de Gobierno y ahora lo reafirma diciendo que ni a “Tiburcio” ni a su familia “le hace mucha gracia” mudarse al inmueble de la avenida de Anza número 913.

“La Casa de Gobierno está en zona residencial así que no podemos convertirla, por ejemplo, en una dependencia de cultura”, indicó.

Se use o no, la casona reporta altos costos de mantenimiento y de seguridad, por tanto los gastos se elevan para los funcionarios públicos que vengan de visita a la entidad y se les quiera hospedaren dicho lugar.

“Yo la utilizo parcialmente, ya que mi casa familiar no está en condiciones de sostener reuniones de trabajo”, aclaró el mandatario.

FORO CMIC 2021

Desde muy temprano arranca hoy el Primer Foro Infraestructura Inteligente 2021 que organizan los constructores de Sonora encabezados por la CMIC que preside Alfonso Reina Villegas. A la realización del evento se suma el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (Comce) Sonora que lidera Víctor Gamas Mayer.

El objetivo del Foro es fortalecer la visión sobre los proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento y desarrollo económico del Estado mismos que promociona el gobernador Alfonso Durazo. El “banderazo de arranque” es a las 9:30 horas en La Cascada.

Javier Villegas Orpinela tiene Maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en NorthwesternUniversity. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.

jvillegas@correorevista.com

Twitter: @JvillegasJavier

Facebook: Javier Villegas Orpinela