Mejor un "no" rotundo que un sí absoluto

Hay una frase de Mahatma Gandhi donde se refiere que es mejor expresar un “no” con convicción que un “sí” dicho por complacer, o peor si es por evitar un problema.

En una ocasión a un nieto de Gandhi, Arun, le golpearon dos veces, una por ser demasiado blanco, y en la otra por tener la piel muy obscura, en Sudáfrica, país donde radicaba.

Le piden a su abuelo qué puede hacer por él, y a pesar de que ya Gandhi tenía agenda muy llena, por tratarse de su nieto decide aceptar ayudarlo, y durante año y medio Gandhi le dedicó una hora al día nomás para escucharlo y platicar con él. Por supuesto que esto tuvo una gran influencia en Arun.

Otra historia

Greg McKeown es un coach de negocios australiano radicado en San Francisco en este siglo XXI. En una ocasión, su esposa acaba de dar luz a una de su hijas, y están en hospital. Greg sabe muy bien que en estos momentos debe estar junto a ella y su hija. Recibe una llamada de un colega pidiéndole atienda una cita con cliente. Greg sabe que la respuesta es no, sin embargo al monto de contestar presionado por el colega responde que sí.

Años después Greg confiesa que quedó muy arrepentido de haber dejado el hospital para atender una cita que resultó ser intrascendente.

Por qué lo hace

Greg confiesa que lo hizo por dos razones: La primera por presión “social” de su colega y del cliente, y la segunda porque pensó que “tenía” que hacer ese trabajo. Y el mismo McKeown recomienda tres cosas para evitar decir si cuando tu respuesta debe ser un no.

A) Separa la decisión de la relación, son dos aspectos diferentes. Primero pregúntate qué debes hacer, y luego busca la manera más amable de comunicar tu respuesta.

B) Cuida tu lenguaje. Cuando uno dice: “tengo que...” está asumiendo un compromiso que no puede negociar. Mejor expresa: “he elegido hacer esto...” y esta frase te libera mentalmente para elegir otra acción. Te facilita dicha decisión.

C) Evita trabajar con personas u organizaciones que no respetan tus convicciones y prioridades. No tiene caso colaborar con ellas. Si no mal recuerdo había un miembro del gabinete con Ronald Reagan que debido a una enfermedad podía trabajar en las mañanas únicamente, para mediodía ya estaba sin energía. Por supuesto que Reagan lo acepto así debido a su gran capacidad en el tema que le encargó.

Conclusión

A propósito de la importancia de decir no, termino con algunos de los cinco lamentos o pesares que más se repiten en enfermos terminales: Me gustaría haber vivido acorde con lo que yo pensaba, no en base a lo que los demás decían. Si tu respuesta al planteamiento que te hacen no es un sí absoluto, mejor brinda un no rotundo.

¡Feliz domingo! estimado lector.