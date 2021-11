Más de los otros datos…

Cuando pensamos que el Presidente ya no puede salir con algo peor, se las ingenia para sorprendernos. La rifa del avión en la que no rifó un avión, la escena de Ovidio, el saludo a la mamá del Chapo, la farsa de Lozoya, la manipulación de la pandemia (“como anillo al dedo”) y demás pueden ser olvidadas. Lo de hoy son Mario Aburto (ahora resulta que es más inocente que Pepe El Toro), la UNAM, la caída del sistema, el proceso electoral del 2009 en Sonora.

1.- Magnicidio: La CNDH solicitó reabrir el caso Aburto. ¿Como para qué? Pues para darle a AMLO el pretexto para arremeter contra sus fantasmas del pasado en el Caso Colosio. Vean lo que dijo: “Fue una vileza lo que le hicieron, sería un acto de justicia y por lo mismo es un caso de Estado. Si la familia del señor Aburto tiene algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería”.

Quizá cuando AMLO habla de la Conquista puede salir airoso porque no hay forma de refutar sus dichos, pero en el caso Colosio habemos muchos muy cercanos al caso, mucho más que él, para que ahora nos quiera “chamaquear” con la “vileza”, “rudeza” e “inocencia” de un asesino confeso. De un tipo que fue detenido en el lugar de los hechos, con la ropa manchada de sangre y cuya prueba Harrison Gilroy indicó que acababa de disparar un arma.

¿Que lo torturaron? Sí, cuando salió de las oficinas de la PGR en Tijuana -a eso de las 5:30 de la mañana del 24 de marzo de 1994- no se lo llevaron directamente al aeropuerto. Tardaron tres horas en subirlo al avión. Eso se documentó de manera inmediata. Pero resulta que el muchacho ya había confesado la madrugada de ese jueves 24. El entonces procurador, Diego Valadés, y Manlio Fabio Beltrones estuvieron presentes.

Las investigaciones hechas por los Fiscales Especiales dejaron claro que él fue el autor material. El problema es que quisieron convencernos de que fue un “asesino solitario”. Esa ha sido la gran mentira. Fue un complot para desaparecer a un candidato incómodo. El mismo Carlos Salinas de Gortari reconoció años después que había sido la “Nomenklatura” priista. Don Luis Colosio, padre de Luis Donaldo, falleció convencido de que el autor intelectual había sido José Córdoba Montoya, en ese tiempo el “alter ego” de Salinas.

Ahora resulta que, un día de estos, el señor va a ir a Almoloya (o como se llame) a pedirle perdón al inocente de Aburto. Nos querrán convencer de otro ajuste a la historia. Me pregunto, ¿qué van a decirle al Presidente todos los personajes cercanos a Colosio?, ¿se atreverán a tocarle el tema? Jaja, lo dudo.

El descarado: Manuel Bartlett fue a la Cámara de Diputados. Después de burlarse de los “legisladores” soltó una bomba. La caída del sistema, la noche del 6 de julio de 1988, fue producto de un “amasiato” entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari. Así, sin anestesia. Nunca había declarado eso, pero de facto está aceptando que él mismo (como secretario de Gobernación) operó ese episodio por órdenes de los panistas y de Salinas. En caso de que esa mentira la quisiéramos comprar, el señor debería explicar el pago que le hizo Salinas con la Secretaría de Educación y, después, la gubernatura de Puebla. Y no lo van a despedir (claro que no) por esta “confesión” realizada 33 años más tarde.

EL ACUERDO POR LA PAZ

María Dolores del Río va de firma en firma. Sus acuerdos para la paz han llegado por carretadas. No hay día que no firme uno y la violencia sigue aterrando en Cajeme, Caborca, Magdalena, Guaymas, Nogales. Quizá debería cambiar de pluma porque como que los delincuentes no se han enterado de estos decretos en los que les ordenan que se estén quietos. Nomás en Cajeme hubo 81 ejecuciones en octubre, lo cual es un nuevo récord. ¿Habrá ajustes? A falta de ideas y estrategias efectivas firmemos todos los convenios necesarios para tener entretenido al pueblo. Pero no se preocupen, ya dijo que en marzo del 2023 ofrecerá resultados. A esperar sentaditos.