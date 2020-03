Luis y Nelson Aparicio opinan sobre las Reglas

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

“La muerte a mí no me aterra pues tengo como consuelo que si hay beisbol en la tierra habrá beisbol en el cielo”… Manuel Ayuso Barrera.

Hoy y mañana son días del correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde cuál población o ciudad escribes?

Nelson M. (el hijo de Luis) Aparicio, de Barquisimeto, envió esta bella frase: “Cuando regalas felicidad, liberas a un hada mágica, que nunca, nunca, olvida el camino de regreso”. Y opina: “He leído muchas opiniones sobre el ridículo tema del robo de señas en MLB. Creo que es para crear una cobertura sobre las estupideces y disparates del comisionado del beisbol y su alocada alteración de las Reglas de este bello deporte. Es seguro que seguirán ocurriendo mientras los involucrados no hagan oposición. He conversado sobre este tema con mi querido viejo, uno de los mayores robadores de este deporte. Me dijo: ‘Bueno Nelson Manuel, de seguir esto así, habrá que cambiarle el nombre al beisbol, pues ya no será el mismo y en cualquier momento al bateador que dé un jonrón sin gente en base no estará obligado a darle la vuelta al cuadro y tocar cada una de las bases... Otra cosa hijo... yo trataba de saber qué iba a lanzar el pitcher, y así llegar a segunda de manera segura para ayudar a mi equipo a anotar más carreras y ganar el juego’. Seguiré comentando”.

Amigo Nellie: Gracias por tan oportuna colaboración, y más gracias aún por el anuncio de que seguirás escribiendo para los lectores. Abrazos y los mejores deseos para tu papá, para ti y para toda la linda familia.

Lope E. Nieve, de Valencia, expone: “Me llaman la atención los comentarios negativos acerca de Omar Vizquel, influenciados por sus comentarios. Respeto su posición, ya que es elector para el Hall de la Fama, y sus argumentos son valederos. Usted con lo del ídolo Polar induce a que muchos descalifiquen la carrera de Omar. Considero que fue el mejor de su posición durante mucho tiempo, mejor defensivo que Cal Ripken. El tema no es si fue mejor que Aparicio. Luis Aparicio es único, como también lo es Vizquel”.

Amigo Lop: ¿Y Miguel Tejada, Nomar Garcíaparra, Alex Rodríguez, Derek Jeter?

Ransey Zapata, de Puerto Ordaz, opina: “Hace mucho tiempo que se dedica a esta actividad periodística. Debemos respetar su opinión. Les aconsejo a todos los que opinan contra usted acerca de Omar Vizquel que el Hall de la Fama no es un concurso de belleza, en el cual los venezolanos debemos votar por Miss Venezuela.

