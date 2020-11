Los que suenan en alcaldías

Ante la ausencia de propuestas de fondo, los pleitos y estrategias mediáticas son más redituables para los virtuales candidatos y sus partidos. Que si aquél fue un fracaso en seguridad, que si a aquellos no los quieren porque son “cascajo” o los que se van a “arrejuntar” no deberían porque es “contranatura”. La mayoría habla con total “inocencia” culpando al de enfrente de lo mismo que tiene en la cocina de su casa. Aunque hay quien sale con su bandera de “peace and love”, sin siquiera hablar de los problemas torales del Estado y el País.

En medio de todo esto, el “Pato” de Lucas dice que: “En el @CDEPRISonora estamos conscientes de que la gente necesita ser escuchada y ver perfiles más ciudadanos en la contienda electoral”. Mmmmmh, ¿le creemos? Como decían en aquella serie: “No lo sé, Rick”. Porque la mayoría (no todos, pero) de los nombres que han cabildeado hasta el momento son los mismos de siempre. La diferencia sería que la Sub17 ya es Over40. ¿Más ciudadanos?, ¿cómo quién?, ¿algún boxeador desbalagado por ahí? Ya ven que esa es la moda del momento y hasta el PT trae la “xalada” de hacer candidato a alcalde de Cajeme al Siri Salido. OMG.

A propósito, hay algunos nombres que ya se manejan para buscar las alcaldías más fuertes. Para Hermosillo, la alianza morada tiene encaminada la búsqueda de reelección para Célida López. Los que no la quieren al interior del partido traen la mala broma llamada Wendy Briceño, la “diputada” federal. Ha estado a las órdenes del Peje, por encima de los sonorenses. Aprobó un presupuesto 2021 que afecta a Sonora y cree que la función de un legislador es presentar iniciativas, muuuchas iniciativas. Más de dos años en el puesto y todavía no sabe de qué se trata.

En el lado rojo, la sorpresa es la figura de Enrique Clausen, quien ha crecido de tal manera que resultó bien posicionado en Hermosillo y Guaymas. Tiene las dos opciones, pero quizá prefiera ir por su tierra natal. Sería lo mejor, porque el puerto está urgido de una buena administración. De los pocos nombres que puede decirse son nuevos, pues nunca ha estado en una boleta electoral. Su éxito y seriedad en el manejo de la pandemia le ha dado solidez.

Por el lado azul, se ha mencionado con insistencia a Javier Gándara, quien es una carta muy fuerte, pero al parecer no puede por asuntos personales. Eso ha hecho que volteen a ver a Antonio “Toño” Astiazarán. La realidad es que la alianza PRI-PAN-PRD necesita una carta fuerte, posicionada y capaz. Y falta que volteen a ver a Norberto Barraza, quien ha demostrado que sí la saca del cuadro.

Para Guaymas ya les comentaba que Enrique Clausen puede salir como el gran favorito y la alianza morada muy probablemente buscará repetir a Sara Valle. Un arma de dos filos, aunque tienen otros tiradores, como el diputado federal que ha hecho una labor tan gris que siempre se me olvida el nombre.

La realidad es que si la alianza propiedad de Alfonso Durazo quiere ser competitiva debería olvidarse de los siete “legisladores” federales. Su actuación ha sido penosa, ninguno trabajando por Sonora sino con obediencia ciega a AMLO. Para mayores datos chequen los detalles del presupuesto de egresos aprobado la semana pasada, que recibió tooodos los votos de la bancada sonorense. ¿Alguna vez vinieron a Sonora a platicar con la Gobernadora, alcaldes, secretarios y diputados locales? Claro que no, ellos creen que la división de poderes es un invento neoliberal, así que no dudan en gritar: “Es un honor estar con Obrador”… Y que Sonora se quede con 4 mil millones de pesos menos para el 2021.

En Cajeme suenan el Siri (no se burlen) y Ernestina Castro, quien ya dijo que también la quiere y podría tener posibilidades. En la alianza que encabeza el PRI mencionan a Abel Murrieta, aunque también manejan su nombre en MC, que todavía no ha decidido sumarse.

Allá en Navojoa no descarten que Chayito Quintero quiera reelegirse porque el “morenismo” no ha lanzado nuevas figuras. La alianza colorada-azul tendría su carta fuerte en la ex diputada local, Ana Luisa Valdés, quien no ha dejado de moverse en estos tres años.

Así es como se están proyectando rumbo a las alcaldías. Después les platicaré cómo andan allá por Nogales y San Luis Río Colorado.

Martín Holguín