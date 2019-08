Los mineros callaron

La actividad minera en Sonora y prácticamente en cualquier parte del mundo está llena de claroscuros.

Son miles de empleos los que se generan, miles de millones de dólares de ganancias, pero también de derrama económica, una gran cadena de proveedurías y otros muchos millones que se pagan de impuestos.

Las mineras tributan, las proveedurías también, así como los miles de trabajadores que dependen de esta inmensa actividad económica.

La mayoría de las familias que dependen de esta actividad tiene una buena calidad de vida, hasta aquí todo está documentado y soportado en estadísticas oficiales, así como en una serie de estudios académicos independientes.

Claro, debemos ver la otra parte, la que refiere a los daños que se ocasionan al medio ambiente y la contaminación que provoca, cosa que genera intensos debates, grandes polémicas entre estudiosos de la actividad, líderes sociales, sindicales, políticos y medios de comunicación.

Y que les quede claro a quienes lean este texto, no soy y ni siquiera me acerco a ser un especialista en el tema, pero como un observador de lo cotidiano me parece evidente que ambas características que he citado de la minería son ciertas y pueden documentarse.

Hay grandes intereses económicos en esta actividad, pero no solamente los de Germán Larrea como algunos quieren hacer ver. No.

Hay también otros intereses igual de grandes, que tienen que ver con el dinero y con el control político en esto… y ni modo que ignoremos en medio de esto al senador Napoleón Gómez Urrutia, cuyos simpatizantes en Sonora pelean su regreso a Grupo México.

La titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo la tiene ahora un sindicato que encabeza Javier Villarreal Gámez, dirigente de la CTM y quien hoy registra una agenda mediática que antes parecía no interesarle o pensaba no necesitarla.

Creo que es eso último, no sentía Javier una necesidad de estarse exponiendo mediáticamente de forma tan frecuente, como ahora lo estamos viendo.

En fin, que otra arista de todo esto es el emblemático caso del derrame de una serie de componentes químicos sobre los afluentes de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Cinco años después de ese hecho, que le costó más de mil millones de pesos a Grupo México, que dañó carreras políticas y fue botín de muchos, resulta que aparece un grupo de estudiosos diciendo que la contaminación sobre la que hemos hablado durante años, nomás no sucedió.

Presentan una serie de argumentos, soportados según explican en un trabajo de investigación minucioso cuya conclusión es esa: Que pues resulta que el derrame no contaminó los ríos, porque lo que se vio en las corrientes de agua era ya una solución bastante diluida que fue lo que salió de la presa de jales de la minera, cuyos empleados desplegaron el protocolo para neutralizar el daño antes de que todo eso llegaras a los ríos.

Válgame Dios!!... y tenemos cinco años agarrados del chongo con ese tema.

Total, que el problema es, en principio, de credibilidad de una parte de la sociedad, de algunos grupos ambientalistas (unos serios y otros fake) que son hábiles a la hora de diseñar estrategias de protesta y descrédito contra las empresas mineras.

Pudiera ser, no lo doy por hecho, que esos detractores son una ruidosa minoría, que legítima o no hace que su voz se escuche.

Y en este última parte yo como reportero me sumo, si no a darles la razón, sí a que se respete su derecho a la protesta que para mí no es negociable en lo absoluto, ni aunque hubiese una ley garrote.

También el problema es que los mineros no saben socializar, hasta que se les viene el mundo encima lo intentan.

Quizá en algún lugar del debate haya un punto de equilibrio entre la lucrativa actividad minera y el cuidado al medio ambiente… o remediación como también hay muchos casos.

Quizá debieran comunicar más, digo yo.