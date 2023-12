El Premio Nacional del Deporte que en días pasados recibió la arquera sonorense Alejandra Valencia Trujillo, es un fruto más que suma a su destacada trayectoria como deportista internacional. De la misma manera, la grata noticia de la inclusión a la Selección Nacional, para representar a México en París 2024, de la triatleta hermosillense Rosa María Tapia Vidal, es un tema que debe destacarse, gritarlo a los cuatro vientos como ejemplo para las generaciones de niños y niñas que empiezan a practicar algún deporte. También es imprescindible anotar el destacado trabajo que en esta temporada viene realizando Tonatiuh López Álvarez, en la prueba de 800 metros, bajo la idea de estar de nueva cuenta en unos Juegos Olímpicos.

No tengo el dato preciso sobre otros atletas sonorenses que ya están clasificados para la “justa veraniega” próxima, pero sin duda, debe haber más que quizá logren su boleto, por supuesto, contemplando también a nuestros destacados atletas paraolímpicos. Con estas buenas noticias podemos preguntar: ¿Qué más podemos pedir para cerrar el año? Una posible respuesta es, claro que sí, son tiempos de Navidad y se vale pedir, se vale desear cosas buenas para todo mundo.

Por ejemplo, en Hermosillo, se vale pedir que haya más espacios grandes y arbolados para que la gente vaya a caminar, trotar, pasear en bicicleta, porque desde ahí pueden surgir nuevos atletas de alto rendimiento. Sabemos que hay temporadas en donde la Milla de la Universidad de Sonora se satura debido a la alta demanda que existe entre la población. Supongo sucede lo mismo en otros municipios como Ciudad Obregón, Navojoa, San Luis, entre otros.

Siempre me he preguntado en qué momento algunos de los cerros y áreas propicias para hacer deporte fueron vendidos o asignados a dueños particulares; por lo tanto, lo que vemos en estos tiempos son un crecimiento de fraccionamientos que cumplen con lo básico (por ley) en cuanto áreas verdes, pero no se ve por ningún lado, unidades deportivas grandes que hagan visible a la ciudad y que representen las mejores inversiones sociales. Guadalajara, Puebla, Monterrey, Querétaro, son ejemplo de alta infraestructura deportiva que marca diferencia.

Sin duda hay una relación directa entre tener mayores espacios para hacer deporte y el interés de algunos sectores de la sociedad para practicar alguna actividad física o recreativa, algunos estudios han abordado este tema no solamente para sociedades y gobiernos que tienen fuertes políticas públicas de atención al deporte. Por ello, debemos reconocer las buenas noticias que están brindando los atletas sonorenses olímpicos a través de sus resultados y ganas de salir adelante debido a la disciplina que implica las sesiones de entrenamiento, dietas, ausencia de la familia, viajes, riesgos de lesiones; en concreto, una vida permeada por el trabajo que incluye la escuela, los no excesos, y principalmente, de una mentalidad fuerte, pese a que, como se les ha escuchado en algunas entrevistas, han encontrado en otras latitudes la infraestructura que requieren.

Por cierto, algo muy importante para que estos olímpicos estén en lo alto del deporte internacional ha sido, sin duda, el rol que sus padres, madres, hermanas, han hecho por ellos. En el caso del Tona y Rosita he seguido muy de cerca sus carreras por razones diversas. En el caso de Alejandra, su profesora Mirna en el Cobach Reforma, siempre me comentaba de ella. Confieso que fui el beneficiado de un café colombiano que la atleta le regaló a su profesora después de un viaje de competencia. Sin duda, tendremos sorpresas buenas en el verano próximo. Muchas felicidades para nuestros atletas. Feliz Navidad para todos.

Juan Poom Medina.

Investigador de El Colegio de Sonora, en año sabático