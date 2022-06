En el caso de un bebé la parte de su cerebro que es la corteza prefrontal es muy inmadura. Para captar la atención de un bebé es por medio de luz, sonido, y movimiento. Ya sea que se prenda una luz, se ponga música, o pase alguien por enseguida el bebé capta, voltea y pone atención.

Lógicamente es muy importante que ese cerebro vaya madurando para que después sea capaz de mantener la atención, ya sea leyendo un libro, o escuchando una conferencia o mantener la concentración en una labor a realizar.

Esta corteza prefrontal madura en la persona, según algunos expertos, hasta los 25 años de edad y en el caso de algunas personas no madura nunca como se ha visto en algunos conocidos.

QUÉ OCURRE

Acorde con la doctora Marian Rojas, afamada conferencista española, parte del problema que está ocurriendo actualmente con el exceso del celular y de los medios digitales es que hay partes del cerebro que ya no se están usando por el uso de herramientas externas, como es el caso de la memoria cuando sabíamos los teléfonos fijos de familia y amigos, o con el sentido de la ubicación cuando no había Google maps, o el cálculo aritmético cuando no había calculadoras en la palma de la mano. Es la famosa frase en inglés: Use it or lose it, lo usas o lo pierdes.

Si nos podemos dar cuenta, un smartphone es luz, es música, es muy visual, y por lo tanto está causando atrofia en el cerebro. Veamos este dato como ejemplo: El 10% de los niños en los países desarrollados están sufriendo déficit de atención. Claro, si la nana ahora es una tableta está claro este porcentaje seguirá creciendo.

Aquí entra en acción un aspecto clave: El desarrollo de la tecnología es buenísimo para el ser humano, no hay duda. El problema es cuando la persona en lugar de dominar el aparato, celular este caso, es el aparato el que lo domina a él. Veamos un aspecto medular para un crecimiento personal, la capacidad de lectura, de mantener la misma, ya no hay paciencia para terminar un capítulo de la novela.

Está claro en el campo profesional el uso de celular y computadora es muy necesario, pero fuera de este campo qué ocurre, que cuando estamos enfadados o con ansias inmediatamente nos vamos a la pantalla. Ya no hay capacidad para manejo de las emociones, y en este siglo XXI la persona que no sepa hacerlo francamente se verá muy mal. Aquí otro dato, en este caso de Harvard: Más del 70% de las enfermedades están causada por mal manejo de la emociones.

CONCLUSIÓN

En un estado de constante estimulación, como lo es el digital y las redes sociales, las personas no pueden producir algo de calidad, de profundidad. De ahí la importancia, comenta doctora Rojas, de conocer cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las pantallas. Hay que procurar usar más la mente, y que los medios digitales sean apoyo, no el fin de nuestro día a día.

Recuerda estimado lector, si no usas tu mente la pierdes. ¡Feliz domingo!