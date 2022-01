Lo sano del perdón

"El cambio es el resultado final de todo aprendizaje verdadero",

Leo Buscaglia

En 1993 Joseph Cardinal Bernardin era arzobispo de Chicago, y fue acusado por un individuo de que había abusado de él 20 años antes en Filadelfia. Desafortunadamente esta es una historia muy conocida de que un sacerdote católico abusa de un menor y de que la Iglesia lo cubre. Pero en este caso fue no así. Veamos.

Qué ocurre

El arzobispo Bernardin enfrenta las acusaciones y no deja de dar la cara. No permite que la Iglesia invierta dinero en su defensa. Esta totalmente de acuerdo en colaborar con los investigadores y se presenta cuantas veces es requerido. Después de cinco meses es declarado inocente. El hombre que lo acusaba estaba metido en muchos problemas, estaba muriendo de sida y al parecer sí había sido abusado en su momento. Sin embargo la historia no termina aquí.

Cuando el arzobispo Bernardin se da cuenta de la situación de su acusador va y lo busca para tener un encuentro con él. Lo perdona tanto en privado como en público por la acción que cometió contra él y que estuvo a punto de arruinar su vida como miembro de la jerarquía católica. Tiempo más adelante cuando ya está en la recta final de su vida el acusador, el arzobispo vuelve para estar con él y Bernardin aclara que en la Iglesia Católica hay que vernos como una familia, y que a veces en la misma hay dolor, coraje, resentimiento, pero como familia hay que buscar la reconciliación.

Lo más sano

Quedarte con un resentimiento, con un deseo de venganza, con un coraje porque alguien te hizo algo objetivamente malo, un daño, te perjudicó, te lastimó, etc. es una de las peores acciones que se pueden cometer.

La ciencia ya lo ha demostrado, un estudio de la Asociación Americana del Corazón sugiere que los altos niveles de coraje pueden incrementar el riesgo de una enfermedad del corazón. Los estudiosos de la medicina del comportamiento encontraron en un estudio del 2005 que la reducción del estrés gracias a practicar el perdón también lleva a una mejora en la capacidad de dormir.

Desde el punto de vista de sicología social y ciencia de la personalidad, la persona que no perdona entonces se la pasa recordando el hecho que fue doloroso y eso reduce la disponibilidad de recursos cognitivos, como puede ser la glucosa, y que nos permitiría tener un mejor desempeño en nuestra actividad diaria. Y por último un estudio de la institución Johns Hopkins demuestra que un mal manejo de los resentimientos lleva una deficiencia de nuestro sistema inmune.

Conclusión

Es muy bonito y sencillo hablar del perdón, hasta que llega el momento que tienes a quien perdonar algo, y ahí ya se complica la cosa. Y precisamente por esto es valioso el perdonar, porque es algo que cuesta. Si no, cualquier lo haría, como decía aquel famoso anuncio con Anthony Quinn.

Sin embargo por los beneficios vale la pena al menos intentarlo. Es lo más sano que podemos hacer. ¿Como la ve estimado lector? ¡Feliz domingo!

