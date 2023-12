Lo que el 23 nos dejó…

Es la última semana del 2023. Momento para hacer un recuento de lo que nos dejó este año a los mexicanos. Este sería mi ranking.

La Inesperada: Cuando empezaba el año nadie la tenía en el radar. Ella decía que buscaría la jefatura de Gobierno de la CDMX y ni siquiera ahí era favorita. Pero un buen día, al Peje se le ocurrió atacarla por su labor como senadora. Ella lo retó, él quiso “fumarla” y el resto es historia. Xóchitl Gálvez ahora es la carta que le quita el sueño al Presidente porque tiene todos los elementos para dar la sorpresa y ganar el 2 de junio. Dependerá de su campaña, si la maneja de manera inteligente, cuidando su esencia y que su equipo (que no parece ser muy bueno que digamos) entiende de qué manera deben defenderla de los cañonazos que le van a lanzar desde el mundo chairo. Si Fox pudo ganar en el 2000, la Señora X podría hacerlo también.

La Realidad: Recibió mucho “fuego amigo” desde el territorio de Ebrard, pero supo aguantar, tuvo el apoyo de gobernadores y el poder económico de su partido. Siempre fue la favorita del profesor, así que solamente tuvo que armarse de paciencia para ganar las encuestas (jajajajaja. No, pues) y convertirse en la candidata morenista a la Presidencia. Claudia Sheinbaum no es una casualidad, ha sabido edificar su carrera. Ahora nos quieren convencer de que es la gran favorita, pero nada está decidido. Algo tendrá que inventar para no ser tan aburrida y, sobre todo, demostrar que no es una mala réplica de #AsíNoAnlo. Es como el América en el futbol, si no gana será un fracaso. Esa es la gran presión que debe enfrentar. Tendrá mucho dinero, pero también se necesita talento y ahí estará la clave.

La Vergüenza: Marcelo Ebrard lo volvió a hacer. Se metió a la farsa morenista pensando que podía ganar, pero se vio sin rumbo, sin ideas. Deambuló por TikTok con videos lamentables para su imagen y en la recta final no supo qué hacer. El día de la decisión hizo su berrinche, pero no tenía un Plan B. Se desapareció, reapareció, amenazó y, al final, como buen priista que siempre será, se disciplinó. Dice apoyar a Claudia, pero nunca aparece. Qué manera de tirar por el retrete tantos años. Lo increíble es que no haya sabido actuar cuando ya tenía el antecedente de la derrota de Manuel Camacho en 1993 y 94. Era el “dedo chiquito” del “hermano” de Salinas, vivió todo el proceso y ni así supo reaccionar ahora que le pasó exactamente lo mismo.

El Oso del Año. Dante Delgado era un político respetado. Todos sus detractores le reconocían el oficio. Construyó con inteligencia el proyecto de Movimiento Ciudadano, pero inexplicablemente dudó, se dejó dominar por sus ímpetus de los 70ymás y ahora está en medio de la nada. Quizá decida ser el candidato de su partido, lo cual sería una incongruencia porque dicen que quieren ser el proyecto de los jóvenes y eso no lo logrará, aunque todos los días se ponga los lentes rosas de la Barbie. Pudo irse al Frente Amplio, pero no decidió a tiempo y ahora debe tomar la ruta de volver a transitar sin una candidatura presidencial o pasará a la historia como la comparsa del Peje.

El Ridículo. Samuel García se sintió el Kennedy de la Generación Millenial. Traicionó a los neoloneses al irse a buscar la candidatura presidencial de MC. Las cosas se le complicaron porque no pudo imponer al Gobernador interino. Pensó que con la bendición de Palacio Nacional podría hacer lo que quisiera con el Congreso local. Jugó a las vencidas y le doblaron todo el brazo. Acompañado de su esposa “FosfoFosfo” creyó que con las redes sociales tenía suficiente. De última hora tuvo que proteger su patrimonio y se quedó “sin Juan y sin las gallinas”. Ahora quiere convencernos de que ya iba en segundo lugar (jajajajajajaja tres veces) y que no pudo con las “fuerzas oscuras”. Es un chamaquito sin oficio, con demasiado ego para lo que requiere una carrera política. En cinco décadas no había visto algo tan patético en el panorama nacional. Será una lección para los jóvenes. Aprendan a medir sus verdaderos alcances y tomen su tiempo para madurar, porque esto no es por ósmosis.

La próxima semana analizaré lo sucedido en Sonora. Los personajes que vienen y las pifias de “Alphonsé Le Terrible”.

¡Feliz Navidad!