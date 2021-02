Letal el Covid en enero

El primer mes de este año ha sido hasta la fecha el más golpeado por el coronavirus en Sonora, de acuerdo a los reportes diarios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que comanda Enrique Clausen Iberri.

En enero hubo en la entidad 11 mil 421 casos confirmados de Covid-19 y un total de mil 112 personas fallecidas.

El promedio de casos diarios fue de 368 y de muertes 36. La letalidad (medida como cantidad de decesos sobre el número de infectados) fue del 9.7%, esto es, 97 personas fallecidas por cada mil casos.

Enero superó al mes de diciembre en 3 mil 535 pacientes positivos y en 517 personas fallecidas. En el último mes del año pasado se reportaron 7 mil 886 infectados de coronavirus y 595 muertes para una tasa de letalidad del 7.5%. Tales resultados nos indican que la tendencia de Covid en Sonora está al alza, en gran medida por las fiestas y reuniones del mes de diciembre.

Esto nos revela que lamentablemente febrero pinta para mantener altos los niveles de infección y de muertes porque la resaca decembrina aún no se acaba y porque las vacunas contra el virus seguirán sin llegar, además, porque a pesar del evidente rebrote se han empezado a relajar las medidas de aislamiento ante una falsa señal de que el Covid está cediendo.

Hoy martes sería bueno evitar las reuniones sociales y familiares propias del Día de la Candelaria, donde los tamales son el gran pretexto. Recordemos que el virus sigue latente y que trae bien marcada su estela en Sonora desde hace casi un año. Un par de meses después de marzo del 2020, cuando se vio con mayor notoriedad el virus en la entidad, la pandemia empezó a “democratizarse”.

En junio, julio y agosto se disparó la cantidad de casos confirmados y también el número de personas fallecidas. No obstante, ninguno de esos tres meses le hace sombra al mes de enero de este año.

Hace siete meses, en junio, se tuvieron 6 mil 322 casos y 701 decesos; julio (el que más se perece a enero), reportó 10 mil 765 infectados y 934 fallecidos y el mes de agosto registró 9 mil 149 casos y 858 muertes. Aquí debe apuntarse que junio ha sido el mes más letal con un 11% (por arriba de enero en 1.3 puntos porcentuales) a pesar de que la cantidad de pacientes infectados es inferior a los reportados en julio, agosto, diciembre y enero.

Una primera explicación a la alta letalidad de junio es que el sector médico aún no le hallaba el lado al Covid-19, sin embargo, los meses pasan y la peligrosidad del virus persiste; enero así lo demuestra y las autoridades municipales y estatal no deben doblar las manos para que el semáforo epidemiológico no regrese al rojo. Además, debe tenerse en cuenta que se acerca la Semana Santa (del lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril) y luego le sigue la “semana diabla”.

En esos catorce días el rebrote del Covid podría ser todavía más espectacular que en enero; de ser así, los hospitales estarán atestados desde la segunda mitad de abril y todo mayo incluyendo parte de junio.

Este desolador panorama puede evitarse en Sonora si desde ya empezamos a mentalizar a nuestros familiares de que no se debe salir de vacaciones y a mantenerse lo más que se pueda en casa.

MAL Y DE MALAS

Tal y como se venía pronosticando de forma reiterada, la economía mexicana terminó cayendo de forma estrepitosa en el 2020.

El PIB nacional retrocedió 8.5% en relación al 2019, para registrar la peor caída desde la Gran Depresión cuando el tropezón fue del 14.8% en 1932. El descalabro del año pasado obedeció en gran medida al impacto del Covid-19 en el País; otro porcentaje lo explica la incertidumbre generada por el actual Gobierno federal y la ausencia de una política contra cíclica (plan de contingencia).

Este 2020 Estados Unidos también sufrió las inclemencias de la pandemia y la incertidumbre de su elección presidencial. No obstante, el freno económico fue del 3.5% (cinco puntos menos que México), porque allá si le inyectaron recursos al sector privado para amortiguar el coronavirus.

Ahora, la recuperación del PIB estadounidense es clave para que la planta productiva mexicana pueda salir del hoyo. El sector externo (el de las exportaciones e importaciones) es el que marcaría la pauta.

En este entorno de malas noticias, la economía de Sonora logra sacarle la vuelta a las turbulencias por lo que se mantiene al filo de los números positivos.

Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University.

Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.