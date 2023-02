Las visitas de antes y ahora…

¡Qué bonita es la política ficción a la mexicana! Bueno, no es tan bonita, pero hoy amanecí sarcástico porque si tomamos las cosas en serio hay peligro de un “patatús” (moderna la palabrita). ¿Se acuerdan cuando los sonorenses nos enojábamos porque Zedillo vino tres o cuatro veces en la era beltronista y siempre eran “visitas de doctor”? Llegaba, veía al paciente, recetaba un Magnopyrol o un Veganin (los boomers me entenderán) y se iba. Una de esas fue “bien emocionante”. Se apareció el 19 de diciembre de 1994, anduvo feliz y campante toda la tarde, a eso de las 8:00 de la noche tomó el avión presidencial. Nunca se le vio preocupado, recuerdo haber viajado en el mismo camión que lo llevó al aeropuerto, pues nos había prometido una entrevista que nunca se dio porque “alguien” la boicoteó, jajaja. Iba feliz de la vida el señor, por eso fue una sorpresa que a la madrugada siguiente se registrara una enorme devaluación, que inició la enorme crisis y que después sería bautizada por Carlos Salinas como “El Error de Diciembre”. El punto de la historia es que, quienes lo vimos esa tarde, pensamos que el Presidente no tenía la más remota idea del caos en que estaba sumido el País.

La diferencia entre hoy y esa época del totalitarismo priista (todavía tenían casi todas las gubernaturas y el control del Legislativo y Judicial) es que ahora el Presidente sí visita Sonora y hasta duerme por acá algunas noches. La mala es que trae exactamente lo mismo que Zedillo: Nada.

Y Durazo feliz, feliz, feliz con su sombrero ranchero (¿quién le dará esos tips de vestimenta?), presumiendo la gran seguridad que ahora tenemos (creen que las ejecuciones son inventos de los medios y los enemigos fifís), del gran triunfo con la nacionalización del litio, como si fuéramos a ganar algo (la lana que llegue a salir irá al Sureste), o el movimiento de las vías del tren en Nogales (jajajajajaja, ok). Toooodo eso fue lo que festinó mister Durazo y su coro amaestrado. ¿La realidad? Ni siquiera dejó el dinero para poner a funcionar el famoso Hospital de Especialidades, que ya lleva como 37.2 inauguraciones y hasta placa de reconocimiento al mejor Gobernador desde la era paleolítica, pero no puede atenderse un solo paciente porque no tiene el equipo necesario. Algo tenía que fallar, pues. Qué exigentes están saliendo.

Esta semana de la ficción, además de la visita, fue aderezada por un Presidente que dijo que iba a demandar al abogado de García Luna porque le levantó un falso en el juicio. Qué sentido el mushasho y eso que ni siquiera mencionaron su nombre. Luego escuchamos a un diputado federal de Guaymas (puesto por Durazo y que es suplente de otro que el mismo gober se pirateó para su “dream team”), quien puso en alto el nombre de Sonora al decir que el póker es todo un deporte que los mexicanos debemos promover y alentar. OMG.

Y ya no le sigo porque en Dinamarca se van a morir de la envidia. Ellos no tienen nada de esto.

Hermosillo

La agrupación Hermosillo, ¿Cómo Vamos? realizó una encuesta entre los habitantes de la capital sonorense para conocer algo de la realidad actual en la percepción hermosillense. Algo así como una medición a la administración de Toño Astiazarán.

Es bueno saber que el 91.5% de los encuestados se sienten bien como hermosillenses o habitantes de la ciudad. Tengo claro que eso siempre ha sucedido, hay una identidad que hace a Hermosillo una ciudad muy buena para vivir. La quieren tanto que hasta le van a los Naranjeros.

Hay unos datos jocosos sobre la felicidad, pero sí es un buen indicador que el servicio de recolección de basura reciba una calificación de 8.5, significa que el Ayuntamiento lo está haciendo muy bien y se debe reconocer que han podido mantener esa inercia positiva que se dio desde la anterior administración.

En el renglón de seguridad, ahora el 37% dice sentirse muy seguro y el 34.7% confiesa estar muy inseguro. Hace tiempo que no se lograba este giro en la percepción. Y lo mejor es que la confianza en la Policía Municipal subió del 20.8 al 32.2%. Estos resultados deben ser bien analizados por el equipo del alcalde porque sí dice que las cosas van mejorando en el ánimo, pero aún queda mucho camino por recorrer. La buena noticia es que la ruta ya la conocen.