Las rebatingas locales

La alianza Va por Sonora tiene, por naturaleza, más aspirantes sentados que candidatos designados.

Era obvio, el pastel se hizo más chico y todas aquellas aspiraciones de muchos tuvieron que guardarse para mejores momentos.

Y no, no se puede negar que siendo esa alianza tan novedosa, nunca vista en la historia política de México y de Sonora, pues lograron sacar las cosas sin demasiadas estridencias.

Se pusieron los mejores perfiles negociadores tanto en el PRI como en el PAN y al final las piezas se acomodaron. En el proceso hubo demasiados jaloneos.

Las críticas se concentran en lo repetidas que resultas algunas caras de las que se han visto en las fórmulas.

Pero bueno, también puede verse que algunos de ellos tienen probada rentabilidad electoral así que tampoco hay que azotarse tanto con aquello de los cartuchos quemados.

Aunque sí podrían haber incorporado más perfiles como el de Arturo Fernández Díaz-González, el empresario ex presidente de Coparmex Sonora Norte que busca una diputación federal.

Para mí no hay duda de su capacidad, sería un muy buen diputado federal. El tema será que logre

remontar un obvio desconocimiento de su persona, porque su carrera ha sido empresarial, no política.

Pero eso de las caras repetidas es algo recurrente también en la Alianza “Juntos Haremos Historia

en Sonora”, nomás que allá no se les hace tan feo.

No voy a mencionar a todos porque son muchos y si me paso del texto meto en problemas a la editora.

Nomás algunos, por ejemplo a Alejandra López Noriega, que le tupen durísimo en redes sus adversarios, pero ya ha ganado varias elecciones, no es desconocida del electorado hermosillense, como han querido establecerlo algunos.

Luis Ernesto Nieves ya estaba muy cantado, de hecho todos los demás también. Ernesto de Lucas, otro con rentabilidad electoral fue puesto en el dos de la lista de pluris, un lugar que presuntamente le habían dado a Miguel Pompa, ex secretario de gobierno y miembro del primer círculo de confianza de la gobernadora Claudia Pavlovich.

En el terreno de las locales, la más grande de las batallas se dará en Hermosillo, la llamada joya de

la corona y en donde la alianza decidió jugarla con Antonio Astiazarán Gutiérrez, impulsado por el

PAN.

No sé cómo estén midiendo sus posibilidades ni afinando su estrategia para arrebatarle a Morena, con Célida López al frente, el gobierno de la capital.

Esperemos a que arranquen las campañas, pero ya se anticipa un agarrón entre Célida y Toño, ya se dan los primeros enfrentamientos en redres sociales. Ya los veremos en un debate.

Pero es la actual alcaldesa con licencia de Hermosillo la candidata a vencer, ya tiene camino andado y experiencia de gobierno.

Ese camino no es malo y ella como candidata es muy aguerrida, no la tendrán fácil.

Pero Hermosillo no es todo Sonora, en Cajeme se anticipa una dispersión de voto como nunca antes, con tanto aspirante a la alcaldía.

No se le concedió la reelección a Sergio Pablo Mariscal, pero le dan una pluri a su esposa. Ya Javier Lamarque estaba muy amarrado en Morena.

La bronca es que hay más candidatos que paleterías Michoacanas en Obregón, entonces si no acaban unos declinando a favor de otros, aquello va a ser una rebatinga.

Ese municipio también es un platillo apetitoso para los políticos, pero están muy divididos, de hecho los únicos que se mantuvieron unidos fueron justamente los de la alianza PRI-PAN-PRD que sin mayores broncas lanzaron a Anabel Acosta.

Guaymas es todo un caso, a Sara Valle las encuestas no le permitieron ir por la reelección, como ella lo pretendía y ahora trae una serie de protestas públicas, pronunciamientos en redes sociales y medios de comunicación en contra de la determinación de la 4T.

En Morena no le han respondido y no sé si lo harán…o de plano va a ver cómo la calman. Primero

hay que averiguar si les interesa calmarla.

De cualquier modo, ese municipio ha sido por décadas tierra de nadie en materia electoral, cualquiera puede ganar.

SERGIO VALLE