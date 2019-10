Las cartas desde el más allá de Chico Carrasquel para Ronald Acuña

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE).- “En el beisbol las leyes se aplican como son. Si tienes tres strikes, ni el mejor abogado del mundo te mantiene al bate”… Marcos Pérez Jiménez.

-o-o-o-o-

Mi apreciado Ronald Acuña: Por si no sabes quién soy, lo que me parece probable, nací en Caracas y a los 24 años de edad, en 1950, llegue a las Grandes Ligas con los Medias Blancas. Me llamaron “Chico”. Tenía que sustituir al legendario Luke Appling, quien había sido shortstop de ese equipo durante 20 años. Y de paso, me tocó preparar el camino para que llegara a la misma posición mi gran amigo, Luis Aparicio.

En esa época, los latinoamericanos en Grandes Ligas éramos tan pocos que nos trataban como bichos raros.

Tú has llegado a este beisbol en la mejor época de la historia. No solamente por cómo te tratan de bien, sino igualmente por cómo te pagan. Las comparaciones resultan ridículas, porque por las nueve campañas, a partir del año que viene, vas a cobrar 123 millones de dólares, cerca de 14 millones por temporada. A mí me pagaban 20 mil dólares anuales al comienzo, mi mayor sueldo fue de 50 mil y me parecía mucho dinero.

Si te tratan tan bien, si recibes tan buenos honorarios, ¿por qué no tomas en serio tu profesión y dejas de payasear? Los Bravos te pagan para que los ayudes a ganar juegos, no para que morisqueteés cuando crees que has conectado jonrones.

Además, burlarse así de los lanzadores puede costarte muy caro. Cuídate la cabeza en cada turno. Los pitchers de Grandes Ligas son una especie de cofradía, en la cual todos se consideran ofendidos si se ofende a uno solo de ellos.

Tienes muy buenas condiciones para jugar al beisbol, pero me da la impresión de que dentro de tu base craneana sólo hay centenares de cucarachas locas.

El beisbol merece y espera tu respeto, porque el beisbol te respeta tanto como a todos quienes lo juegan. Si no eres lo suficientemente inteligente para comprenderlo, busca ayuda. Los Bravos tienen muy buenos sicólogos y siquiatras.

A pesar de tus irresponsabilidades, te deseo lo mejor de lo mejor. Abrazos, tu compatriota, Alfonso (Chico) Carrasquel.

-o-o-o-o-

RETAZOS.- **Positivo lo de Ronald Acuña al expresar públicamente que ha incurrido en graves errores. Ahora resta comprobar que realmente lo siente así…

**Justin Verlander (Astros) se ha metido entre los mejores lanzadores de la historia. Sus siete innings de ceros ante los Rays, para iniciar la competencia divisional, y su efectividad, de 2.38, en 64.1 innings de estas series, lo ubican como el mejor de los activos en postemporada… ¡Vas bien, muchacho, vas bien!...

**Los Yankees califican a Gleyber Torres como El Más Valioso en situaciones decisivas, y además, por ahora, el héroe de la postemporada, después del histórico doble que puso arriba a los muchachones del Bronx frente a los Twins…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.