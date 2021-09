La sorpresa de Durazo

La llegada de María Dolores del Río a la Secretaría de Seguridad Pública es controvertida. Algunos van a cuestionarla, otros harán como que están de acuerdo. La realidad es que la función principal de un gobernante, en este caso Alfonso Durazo, es tomar decisiones bien pensadas, analizadas y sin dejar cabos sueltos.

No, el Gobernador no va a pedir permiso para sus nombramientos y así debe ser. Analizando este nombramiento, luce bastante adecuado. María Dolores llenaba el perfil para varios puestos del gabinete, pero en la estrategia de seguridad puede aportar mucho. Dirán que le falta experiencia y en ese momento podremos cuestionar qué han hecho otros “con experiencia”.

La seguridad es el eje sobre el que descansa el desarrollo del Estado. Claudia Pavlovich se equivocó con su último secretario y las consecuencias fueron terribles. La carrera de María Dolores dice que es una mujer de retos, que ha ido tomando oficio político, que sabe ser líder, no le tiembla la mano al tomar decisiones y, sobre todo, ha recorrido mucho camino en el mundo ejecutivo y legislativo.

En ocasiones he diferido en algunos temas con ella, pero debo reconocer que es efectiva, organizada, sabe establecer estrategias y aterrizarlas. Insisto en que muchos pueden cuestionar, pero es un riesgo bastante bien medido y las posibilidades de que “la saque del cuadro” son bastante altas. Una cara diferente, sin compromisos, firme. Me sorprendió el nombramiento, aunque hace una semana en esta misma semana señalé que seguramente iba a esa posición.

Como ciudadanos habrá que exigirle resultados. Que ofrezca un panorama con metas establecidas y la manera en que va a irlas alcanzando. La situación en Cajeme, Navojoa, Guaymas, Empalme, Caborca, Pitiquito, Nogales, Hermosillo requieren atención responsable de manera urgente. Estamos en un momento de violencia fuera de control, así que no tiene mucho tiempo para empezar a dar resultados.

Y ya está casi completo el gabinete estatal. Los nombramientos más destacados (al menos para mi), dejando de lado el de Seguridad, son los siguientes:

Paulina Ocaña, Telemax.- Un acierto. Una muchacha joven, inteligente y “echada para adelante”. En esa dependencia nadie ha podido, aunque han pasado bastantes “experimentados”. Su juventud y preparación le permitirán ver escenarios actuales, como la integración del Canal a las plataformas de contenidos o la creación de productos nuevos. Quizá asociarse con alguna productora para generar proyectos originales, pero mínimo puede conseguir que Blim o Star+ incluyan a Telemax en su programación de manera gratuita.

Guillermo Noriega, Contraloría.- Nombramiento adecuado, “de librito”. Su carrera ha transitado por esos temas, los conoce a fondo y sabrá perfectamente cómo y qué hacer desde esa dependencia tan importante. Y que se preocupen los que hayan hecho “triquiñuelas” en los últimos seis años.

Célida López, Turismo.- Va a llegar con todo. Es creativa, luchadora y seguramente va a brillar porque sabe que su futuro político está en juego.

Lorenia Valles, DIF.- Orta buena decisión. Siempre se ha caracterizado por estar cerca de las clases más desprotegidas. No me gustó su última actuación como diputada federal, pero el resto de su vida ha sido congruente, sensible. Va a entender pronto de qué se trata y sabrá como beneficiar a quienes lo necesitan.

Fátima Rodríguez, Sagarhpa.- Cumple perfecto con el perfil del puesto. Conoce de primera mano la problemática de los productores pequeños. Tener a alguien así al frente de esta Secretaría es muy bueno porque ya no será la historia de ver solamente por los intereses de los “gigantes” del sector primario.

Rebeca Valenzuela, ISJ.- Una cara joven, muchacha luchadora, triunfadora en el deporte paralímpico. Llegará con muchas ganas y puede buscar espacios de desarrollo para las nuevas generaciones. Ojalá no se pierda en la burocracia.

Jesús Manuel Acuña, Isssteson.- Es una papa muy caliente, una dependencia complicada. Tiene oficio, está preparado. Ahora el reto es sacar adelante algo que ha vivido años en penumbra.

En el resto del gabinete hay de todos colores y sabores. Unos muy buenos y otros bastante cuestionables. Lo mejor, creo, es que hay muchas caras diferentes y la gran mayoría no viene cargando con compromisos o “grupitos”. Claro que se las arreglan para armarlos una vez que tienen poder. Falta experiencia en la mayoría y eso no necesariamente es muy malo. Algunos no van a dar el ancho y seguramente los van a cambiar en unos seis meses. Pero así, “de botepronto”, se ve bien.