La política intensa

Si algo puede presumirse en México es que tenemos una política electoral de alta intensidad, aunque lamentablemente, de baja calidad. No se trata de un problema exclusivo de México, es un asunto global y permea desde democracias que se suponían avanzadas hasta las que hoy sufren de alta polarización y desencuentros entre todos los puntos que se intersectan a la hora de una sucesión nacional o estatal. Por ello importan las reglas, esas que han dado paso a toda una teoría organizativa de la sociedad y que tiene como elemento central hacer posible la convivencia y que podamos vivir, aunque estemos amontonados, en sociedad, con intereses individuales, pero también pensando en el grupo, en la colectividad social, en el bienestar de uno, pero también en el de los otros.

Hoy en día, en el País hay especialistas destacados en cada entidad en la rama del derecho electoral, y de manera específica, en la forma en que están configuradas las reglas del juego electoral y el efecto que tienen en los ciudadanos, los partidos políticos, las candidaturas, las votaciones, y en cada uno, insisto, de esos puntos de intersección que hacen posible la política electoral práctica. Por eso, llama la atención que las reglas electorales y todos los expertos que existen desde los tiempos en que las reformas electorales de inicio de los años 90 hasta la fecha, todavía no puedan contener los pensamientos extremos, vacíos, y socialmente cancerígenos, de muchos políticos que, pese a que en el pasado tuvieron sus momentos hoy insisten en querer seguir siendo figuras.

Me refiero por supuesto a los ex presidentes de México erigidos por el Partido Acción Nacional, esos a los que un segmento mayoritario de ciudadanos les dio en su momento la oportunidad de gobernar y que después de sus fracasos y retrocesos, hoy, en lugar de ayudar a quienes buscan apoyar, el resultado que hasta el momento tienen, es el del escrutinio público. No hay peor escenario en un país con desventajas cívicas, cuando se observa que su política es intensa, justo es intensa por la vida teatral que siguen cultivando personas que no dejan de hacer política sucia, torpe, sin sentido.

A todo lo anterior, se le puede sumar, especialmente a los tuits retrógrados que circulan en las distintas plataformas, el rol activo crítico, que se ha embalsamado recientemente para reclamar a un joven por qué ha decidido participar en un proceso de sucesión presidencial, aunque en verdad no tenga ninguna posibilidad de triunfo. En el pasado se había discutido lo suficiente para garantizar constitucionalmente que todos y todas, tienen derecho de votar y ser votados, pero al paso del tiempo, insisto, el pragmatismo, el olvido y la necesidad de enturbiar los procesos electorales, hacen posible que una tarea de algunos grupos sea la búsqueda de lo negativo, el descarrilamiento del que se atreva a participar, especialmente, si afecta a un grupo político.

Soy de la idea de que desde algún lugar debe iniciarse un proceso, tipo laboratorio cívico, para empezar a dar sentido positivo y de mejora a los procesos electorales federal y locales que están en marcha. Desde algún lugar se tiene que pensar en cómo abrir las puertas a una deliberación social de mayor calidad, menos enfermiza, en donde puedan permear algunos resortes positivos para incentivar la participación ciudadana.

En concreto, desde algún lugar se debe empezar a trabajar en un proceso de intervención social con elementos para hacer de nuestra política un asunto que vaya más allá de la descalificación y el morbo.

Juan Poom Medina. Investigador de El Colegio de Sonora, en año sabático.