La lucha por el agua de la ciudad

Actualmente el futuro de la ciudad de Hermosillo se está jugando en la designación del siguiente director del organismo Aguah. No se trata de quién sea el director, sino de instaurar un nuevo procedimiento más adecuado para la problemática de Hermosillo. De esto depende que el servicio de agua no se maneje como un botín para sacarle provecho político, sino que se maneje con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y el bienestar de los hermosillenses a largo plazo.

La ciudad de Hermosillo es una ciudad frágil y vulnerable debido a la carencia de fuentes adicionales de abasto de agua; es su gran eslabón débil, su talón de Aquiles. Si la ciudad espera seguir creciendo, prosperando, así como mantener y mejorar su nivel de vida, requiere una administración técnica y profesional del sistema de agua potable y saneamiento de la ciudad, con planeación a mediano y largo plazo. De otra manera, la ciudad está condenada al subdesarrollo, al “ahí se va”, a improvisar siempre medidas de emergencia de parches y tandeos, estar apagando fuegos de socavones y suspensiones de servicio y a espantar inversiones por la inseguridad hídrica.

Por ello, un grupo de ciudadanos nos hemos dado a la tarea de promover que se modifique el procedimiento de designación del director del organismo Agua de Hermosillo. Se trata de cambiar los antiguos usos y costumbres políticos a favor de una gestión técnica y profesional. Lo curioso del asunto es que lo que estamos promoviendo es precisamente que se cumpla cabalmente lo que dice la Ley de Aguas del Estado de Sonora.

EL PROBLEMA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN HERMOSILLO

Tradicionalmente, cada alcalde electo designa un nuevo director cada tres años. Con mucha frecuencia la designación se hace con base en compromisos políticos. Este procedimiento, que es una costumbre muy arraigada en la política mexicana, hace que los fines y lealtades del nuevo director sean políticos y de partido. Estos objetivos generalmente tienen prevalencia sobre el objetivo de un manejo profesional y técnico del servicio de agua. Ha habido casos en los que el designado no cumple ni siquiera los requisitos de conocimiento y experiencia en el sector. Los resultados están a la vista: Organismo quebrado y endeudado y baja calidad del servicio. Lo peor del caso es que es muy probable que en los años venideros tengamos sequías extremas y requerimientos de obras de infraestructura que el organismo no está preparado para atender.

LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE

No se trata sólo de que se nombre alguien que provenga y tenga experiencia en el sector, se trata de que el director no le deba el puesto al alcalde sino a una designación colegiada de la junta de Gobierno, como dice la Ley. Si lo designa el alcalde solo, el alcalde lo quita cuando guste y la lealtad y objetivos del director tienen que ser los objetivos políticos del alcalde y su partido. Si lo designa la Junta de Gobierno, los objetivos del director serán los que le asigne la junta y deberá rendir buenas cuentas. Para que este cambio de procedimiento sea efectivo, es mejor que sea un proceso abierto entre varios prospectos y que la designación la haga la Junta de Gobierno como cuerpo colegiado y no que sea una designación personal del alcalde como se ha acostumbrado.

Señor alcalde electo: Le pedimos que Agua de Hermosillo no sea una agencia de colocaciones. Le solicitamos que no haga una designación personal e individual, sino que permita y dé las facilidades para que sea la Junta de Gobierno la que convoque o invite a varios prospectos técnicos y profesionales para este puesto y la que haga una selección técnica y profesional, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Aguas de Sonora.

Esto sería un gran logro e innovación de su Gobierno en beneficio de la ciudad.

Nicolás Pineda. Analista político.