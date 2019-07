La loca pasión, Calderón y el PRI

Y mientras la Guardia Nacional sigue hecha bolas con la revuelta organizada en las entrañas de la Policía Federal (que según la 4T y su búsqueda de culpables neoliberales #TodoEsCulpaDeCalderón), la popularidad de López Obrador por primera vez bajó del 50% en una encuesta hecha en Facebook por “México Elige”.

Seguramente el Presidente tiene otros datos y en esta ocasión las redes sociales perderán su estatus de “benditas”. La realidad es que la política mexicana vive una especie de bipolaridad extrema. Transitamos de la perfección presidencial al desencanto, porque el Señor se olvida de los problemas de México y anda entretenido buscando trabajo a los migrantes y enviando miles de dólares a Centroamérica.

La perla semanal ocurrió en Chiapas, donde AMLO le pidió a Marcos y su resucitado EZLN que deje de dividir a la población de la sierra y selva chiapaneca. ¿Perdón?, hubiera sido bueno que el señor Guillén Vicente (Marcos, pues) le respondiera que él deje de dividir cada día al País, con sus adjetivos interminables.

¿Qué va a pasar con la Guardia Nacional? Los mexicanos pensamos que va a funcionar, pero luego vemos cómo lo están manejando y se nos pasa. Llegó el momento clave en la vida política de Alfonso Durazo. Si logra sacar adelante esos conflictos se va a encumbrar; si no puede, será el inicio de su caída. Por el bien de México nos gustaría el primer escenario. Pero el arranque ha sido bastante malo, no se ha visto al operador político Durazo por ningún lado y la bola de nieve sigue creciendo.

En esas estábamos cuando nos enteramos que en el PRI (algo queda de ellos) hubo terremoto con la revelación de que “Alito”, Alejandro Moreno el candidato favorito de los gobernadores, tiene una mansión de más de 46 millones que construyó en dos años y no hay manera de probarla, de acuerdo a sus declaraciones patrimoniales. Los priistas deben estar viviendo el déjá vu de la casa blanca del ahora feliz y bailador Peña Nieto. Esta semana veremos si los colorados ya cambiaron o son lo mismo de toda la vida. Hagan sus apuestas.

Pero volvamos a la popularidad del Presidente. En la encuesta famosa, si la toma en serio (cosa poco probable porque seguramente saldrá con que está manipulada por el conservadurismo neoliberal y fifí), tendrá mucha información valiosa.

Por ejemplo, entre los gobernadores que han llegado por Morena solamente dos se ubican entre los 22 mejor evaluados. Para encontrar al “mejor” tenemos que buscar al tabasqueño, Adán Augusto López, quien acaba de llegar y se ubica en el octavo lugar con 56.6%, seguido del chiapaneco Rutilio Escandón. La sonorense Claudia Pavlovich aparece en el sexto sitio, con 58.1% de aprobación.

López Obrador, que apenas en febrero se paseaba por los 73 puntos, ahora cayó hasta 46.9 y, lo peor, es que habría perdido una votación de revocación de mandato.

¿Qué ha ocasionado ese desplome? Seguramente le ha pegado su “victoria” ante Trump, a quien le dio lo que quiso para que no hubiera aranceles a productos mexicanos. Las estancias infantiles son otro punto en contra, porque tomaron una decisión unilateral hablando de “niños fantasma” y es hora que no muestran las pruebas. Eso es lo que no dijo en su “primer informe”.

También olvidó mencionar los problemas en el sector salud, el dinero que mandará directo a las sociedades de padres de las escuelas. Por cierto, ¿para entregar los libros, ahora sí usará a las autoridades educativas de los estados?, ¿por qué no los mandan directo a los alumnos?, ¿no tiene miedo que se los roben en el camino? El apoyo a los “ninis” tampoco ha sido popular, por las formas usadas para ello.

Si su equipo de asesores se sienta a analizar en serio y le dicen la verdad podrá recomponer el rumbo. Un gobernante no vive de la popularidad, pero esos números deben ayudarles a ver, a sentir cómo los ve el pueblo. Los golpes de realidad ayudan si los toman con profesionalismo.

Estaba en esta reflexión cuando me enteré que el Presidente declaró que “la protesta de policías demuestra que la PF no está a la altura de las circunstancias”. En otras palabras, ni cuando la tormenta alcanza su máximo nivel es capaz de tirar puentes. Esperemos que un día llegue lo racional a ese “loquillo apasionado”… así se describió él mismo, que conste.