La historia de los Yankees nunca escrita en castellano

“Solía reírme frente al espejo, hasta que me di cuenta de que estaba burlándome de mí mismo”… Yogi Berra.

Hoy es Día del Correo, como todos los miércoles. Recuerden, por favor, no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Carlos Pulido, de Río Bravo, Tamaulipas, solicita: “Me gustaría que escribieras un poco de la Liga Mexicana, en especial del campeonato de los Tecolotes de Nuevo Laredo en 1977. Yo sé todo lo relacionado con esto por medio de las redes sociales, pero hay mucha gente que no maneja este medio”.

Amigo Chalo: Para cubrir la Liga Mexicana profesionalmente hay que estar en México, y allá hay muy buenos periodistas que lo hacen. A menudo me refiero a esa actividad, pero sin pretensión de cubrirla a diario.

José G. Dautt, de Culiacán, pregunta: “¿Dónde están y qué hacen, Zoilo (El Zorro) Versalles y Roberto (Musulungo) Herrera, quienes nos dejaron muy buenos recuerdos?”.

Amigo Pepegé: Musulungo murió en Miami, en diciembre de 2018, por fallas coronarias. Había cumplido sus 87 años… Versalles murió en Bloomington, Minnesota, en junio de 1995, víctima de dolencias renales, a los 55 años.

Felipe Vásquez, de Maracaibo, pregunta: “He leído que Luis Aparicio no aceptó un cambio para un equipo de la Liga Nacional, alegando que no conocía ese circuito, y también supe que cuando los Medias Rojas lo dejaron libre George Steinbrenner le ofreció un contrato en blanco, para que él pusiera los honorarios y las temporadas, y jugara con los Yankees, lo que Aparicio rechazó. ¿Cuál es la verdad?”.

Amigo Lip: Luis recibió varias ofertas de equipos de la Nacional, siempre argumentó que no conocía esa Liga. A Steinbrenner le respondió: “Muchas gracias, señor, pero a mí me dejan libre una sola vez”.

Gumercindo M. Raffalli, de Obregón, pregunta: “¿Por qué no ha escrito ‘La Historia de los Yankees’, que no existe en castellano, por lo que me imagino, sería un gran éxito editorial?”.

Amigo Chindo: Eso creo yo también. Y la escribiré tan pronto como una casa editorial me compre los derechos.

Juan Colmenares, de Caracas, razona: “Los Medias Rojas tuvieron tan mala temporada por sus pitchers estrellas, Chris Sale y David Price. Si ellos hubiesen tenido un récord positivo de ganados y perdidos, más los triunfos de Eduardo Rodríguez, serían wild card. Pero estuvieron fatales. La próxima temporada deben ser mejores. Tienen buen bateo”.

Carlos Arosa, de Mérida, Yucatán, pregunta: “¿Cómo llegan a disputarse los dos equipos el título de wild card?”.

Amigo Chalo: Los dos de cada grupo con mejores records finales.

