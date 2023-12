La frontera olvidada

El territorio es vastísimo y colinda con otro igual de inmenso, en el pasado fue uno solo, enorme y habitado por un pueblo extraordinario, modelo de pertenencia e identidad, los Tohono Oʼodham. La zona del Desierto de Altar tiene una profunda historia en nuestra región, los esfuerzos misionales llegaron hasta allá, Juan Mateo Mange y Eusebio Francisco Kino, visitaron Sonoyta en 1699. Las referencias al lugar contagian aquella sensación de vastedad.

Con el tiempo acontecen sucesos que derivan en una conformación fronteriza maleable, la Corona española desaparece dando lugar al México independiente. En siglo XIX, caótico y delirante, se crea la Comisión de Límites con el objetivo de clarificar con precisión las fronteras de forma definitiva. A cargo de este esfuerzo quedaron sonorenses injustamente olvidados, responsables de definir los límites de aquella desmesurada frontera Norte, como Pedro García Conde, que de su bolsa sufragó los gastos de aquel esfuerzo solitario, acompañado por otro ingeniero hermosillense con una biografía particular, José Salazar Ilarregui (Diccionario Biográfico, Francisco R. Almada pág., 619).

Las discusiones que tienen García y Salazar con la contraparte norteamericana fueron ásperas, la Guerra México-Estados Unidos había lastimado la moral, pero no la lealtad de aquellos mexicanos. Los acuerdos señalan ríos como referentes, aparece el río Gila, protagonista de aquella región. Los límites siguieron desplazándose arbitrariamente, en 1853 los Tratados de la Mesilla cercenan miles de hectáreas pertenecientes a Sonora, desde el centro se pacta y negocia, la ofensa es honda.

Para el siglo XX los acuerdos cambian de tono y este esfuerzo binacional trabaja profesionalmente para introducir otros temas como el agua, comercio, migración; la frontera sufre una transformación y los pasos fronterizos van multiplicándose, muchos de estos responden a actividades específicas: Turismo, industria, productos agropecuarios, etc. México tiene decenas de pasos fronterizos con los EU, entre estos se encuentra Lukeville-Sonoyta. La región prosperó notoriamente gracias al turismo hacia Puerto Peñasco y adicionalmente gracias a la comunicación por carretera de lugares aledaños, este paso se convirtió en la puerta de entrada de una extensa región del Suroeste norteamericano, que no tiene litoral y hacen de este lugar su playa más cercana. Solamente quien no conoce no le da importancia al cierre inusual de este espacio fronterizo, esta acción afecta tanto a México como a los ciudadanos norteamericanos. Pero los que saldremos más perjudicados de este lamentable descuido de nuestros gobiernos seremos los sonorenses.

En otro tiempo esto sería un tema de escándalo, tanto para la autoridad estatal, Gobierno federal, embajadas, consulados, así como para la prensa binacional, desafortunadamente hoy no es así. La institución que se encarga de estos temas se vio afectada por la visión absurda de esta administración que suprimió la subsecretaría para América del Norte, la responsabilidad descansa en la secretaria de Relaciones Exteriores -quien debería atender la emergencia-, hoy se encuentra en China negociando electrodomésticos.

Nuestro embajador en Washington no ha expresado opinión ni ha mostrado interés. Los únicos que han manifestado opinión han sido el Gobernador de Sonora, la Gbernadora de Arizona y los perjudicados, la realidad es que los rebasa el problema. La demolición institucional y la aniquilación de cuadros profesionales están pasando factura.

Las ocurrencias tienen consecuencias y en este Gobierno, prolijo en clichés y argumentos banales, nos lo demuestra a diario. Aquella zona inmensa, antes pacífica, se descompuso con los años y la aparición del crimen en todas sus formas hizo estragos, hoy padecemos las consecuencias de la nula atención. Esperamos una solución, que las autoridades demuestren algo más que preocupación. No todo son campañas políticas ni elucubraciones electoreras.