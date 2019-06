JusticiaParaTodas

La Secretaría de Gobernación retomará el tema de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Sonora tras los tres feminicidios y la tentativa de feminicidio dados a conocer el jueves pasado en el Estado porque las acciones para prevenirlos no fueron suficientes, me dijo este viernes Candelaria Ochoa Ávalos, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Hay una resistencia de gobiernos estatales y municipales de que se declaren alertas de violencia de género, aseguró la funcionaria federal, porque los políticos consideran que “afea” las imágenes de estados y municipios.

Ese fue el caso de agosto de 2017 en Sonora cuando la Secretaría de Gobernación declaró improcedente la solicitud de AVGM para Cajeme, a pesar de los niveles de violencia reportados ese año y anteriores en dicho municipio.

“No se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Sonora. No obstante, es preciso que el Gobierno de la entidad continúe fortaleciendo las capacidades institucionales para atender esta problemática”, citó el resolutivo.

La AVGM es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Tras los feminicidios de Itzel Nohemí, la niña de 7 años de edad que fue encontrada semienterrada cerca de un canal de riego en San Luis Río Colorado; de Ámbar Dolores, de 20 años de edad, hallada en su departamento calcinada y con un cuchillo en el cuello en Hermosillo; y de la mujer de entre 30 y 35 años de edad, sin identificar aún, encontrada en esta ciudad con signos de violencia y un balazo en la colonia Antorcha Campesina; así como de la agresión con un bat a una mujer en un negocio de artículos deportivos en Navojoa, la Secretaría de Gobernación revisará la posibilidad de que se presente nuevamente una solicitud de AVGM por parte de organizaciones feministas.

En el cuatrimestre enero-abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió 16 carpetas de investigación por feminicidio, estadística a la que habría que sumar los tres casos dados a conocer el jueves pasado para un total de 19; en el primer cuatrimestre del año pasado se abrieron ocho carpetas, es decir, hay una variación del doble de un año a otro.

No se debe dejar de reconocer que en ese mismo periodo del año, es decir, de enero a abril, la FGJE logró 16 sentencias condenatorias por feminicidio.

En 2015 hubo 25 carpetas de investigación por feminicidio, en 2016 se presentaron 24, en 2017 fueron 32 y el año pasado se registraron 31, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad, que dirige Manuel Emilio Hoyos, las causas de muerte de las 73 víctimas de feminicidio ocurridos en 2015, 2016 y de enero a octubre de 2017, en 35 casos fueron por asfixia, estrangulamiento y traumatismo; en 19 se usó arma de fuego y en otros 19 casos fue por arma blanca.

En 34 casos el agresor fue la pareja, en seis un familiar, en cuatro un conocido y en tres un desconocido; en 26 casos no se especifica la relación de las víctimas con el victimario.

El rango de edad en donde hay más víctimas de feminicidio es entre los 21 y 30 años con 22 casos, le sigue con quince casos las edades comprendidas entre los 31 y 40, después catorce casos entre 41 y 50 años de edad, once entre los 11 y 20 años y cuatro entre los cero y 10 años.

El fondo de todo esto que está pasando en el País y en Sonora está sostenido de prácticas culturales y discriminatorias hacia la mujer que sólo con educación se podrá solucionar, pero en vía de concretar un cambio cultural que requiere de reeducar a varias generaciones, se deben implementar acciones de emergencia para prevenir más muertes, como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que no debe verse desde una perspectiva político-partidista sino desde el cristal de los derechos humanos y el derecho a la vida, porque las muertes no son responsabilidad únicamente del Gobierno del Estado o del Gobierno federal o de un ayuntamiento en particular, es responsabilidad de toda la sociedad.

#NiUnaMás #JusticiaParaAmbar #JusticiaParaItzel #JusticiaParaTodas #NiUnaMenos.

*Juan Carlos Zúñiga es director de Noticias de Uniradio. Premio Nacional de Periodismo 2002. Conductor del noticiero Reporte 100 por Stereo 100.

Juan Carlos Zúñiga

@juanczuniga

Correo: jzunigaquiroga@outlook.com